ICE busca a “El Compa Omar”, expolicía federal ligado al “Mayo” Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este fin de semana, un expolicía federal mexicano al servicio de la facción del cártel de Sinaloa encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la cuenta de X de ICE, en su lista de los más buscados está Omar Guillermo Cuén Lugo, a quien las autoridades del vecino país del norte requieren por formar parte del Cártel de Sinaloa y “coordinar el tráfico de cargamentos de cocaína de México hacia Estados Unidos”.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, las últimas ubicaciones de Cuén Lugo han sido Tijuana, Baja California y Los Ángeles, California.

Según los semanarios Zeta, de Baja California, y Ríodoce, de Sinaloa, Cuén Lugo es conocido en el mundo criminal como “El Compa Omar”, y durante años “realizaba el transporte de enervantes desde Culiacán hacia Estados Unidos, pasando por Baja California.

De acuerdo a esos medios, especializados en información relacionada con el crimen organizado, Cuén Lugo fue detenido en México en dos ocasiones, una en 2010 y otra en 2014, en ambas en posesión de armas y droga.

En octubre de 2010, “El Compa Omar” fue arrestado por efectivos de la Policía Estatal Preventiva de Baja California con 440 gramos de cocaína; dos armas de fuego calibre nueve milímetros, dos pistolas 38 súper, una calibre 45; dos cargadores y 109 cartuchos útiles, así como un automóvil.

“El sujeto estuvo procesado penalmente, sin que se conozca cómo es que obtuvo su libertad”, destacó Zeta, tras resaltar que durante su arresto amenazó a los agentes policiales que sicarios acudirían a Tijuana “para matar a uniformados y a personas civiles en plazas comerciales y centros de rehabilitación”.

CARTEL DRUG TRAFFICKER WANTED??



Omar Guillermo Cuen-Lugo is a former Mexican Federal Police officer.



He’s wanted for overseeing cocaine trafficking shipments from Mexico into the U.S. for the Sinaloa Cartel.



En febrero de 2014, Cuén Lugo fue detenido junto con otros nueve integrantes del Cártel de Sinaloa, de la facción del Mayo Zambada, en operativos llevados a cabo en Tijuana y Culiacán por agentes federales y elementos de la Secretaría de Marina.

“El Compa Omar” fue detenido en Tijuana con cuatro personas en posesión de una granada de fragmentación, dos armas de fuego y tres vehículos “acondicionados para el trasiego de drogas”, siendo Omar Guillero “el encargado del transporte de enervantes desde Culiacán hacia los Estados Unidos pasando por Baja California”, destaca Zeta.

En el otro operativo llevado a cabo en Culiacán, fueron detenidos cinco sicarios en la Ranchería Guasaría, uno de ellos identificado por Ríodoce sólo como “El 19”, a quien el medio ubicó como “uno de los jefes de seguridad de Zambada García” asegurándoles “91 armas de fuego de alto poder, cartuchos varios, cuatro vehículos y 286 mil pesos en efectivo”.

Los diez detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser interrogados por personal de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) y después remitidos al penales federales, del Altiplano y de Matamoros.

Se desconoce la situación legal de Omar Guillermo Cuén Lugo antes de ser incluido en la lista de los más buscados por ICE.