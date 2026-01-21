Magistrada Celia Maya reprocha críticas “infundadas” contra el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya, reprochó las críticas “infundadas” contra dicho cuerpo colegiado del Poder Judicial de la Federación (PJF) que absorbió las funciones de investigación y sanción del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Este miércoles, Maya presentó su primer informe de labores del TDJ, a 120 días de haber sido electa como magistrada presidenta de dicho cuerpo colegiado, en el que destacó que nunca ha tenido como objetivo modificar las sentencias dictadas por jueces y magistrados federales.

“Con hechos hemos dado contestación, una y otra vez, a estas infundadas acusaciones. Desde antes de asumir el cargo que el pueblo nos confirió para encabezar una cruzada contra la corrupción al frente del Tribunal lo hemos dejado demostrado a cabalidad en el corto, pero significativo periodo que se informa: el objetivo superior del Tribunal de Disciplina Judicial es la supervisión del desempeño judicial, que las resoluciones se apeguen a derecho, que las decisiones de los tribunales estén sustentadas en los hechos probados y las pretensiones disputadas”, dijo.

En el informe estuvieron presentes los presidentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, entre otros integrantes del PJF.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, por mencionar algunos.

La magistrada Celia Maya reconoció que el TDJ enfrenta retos como la consolidación del modelo de evaluación del desempeño judicial, la atención de quejas y denuncias, el fortalecimiento de los mecanismos preventivos y la profundización de la atención ciudadana.

“Todo esto va a exigir capacidades técnicas cada vez mayores y un uso responsable de los recursos disponibles. Estos temas serán atendidos con una visión estratégica, gradual y orientada a resultados verificables”, dijo.

Más de dos mil quejas

Detalló que entre septiembre y diciembre de 2025 el TDJ recibió más de 2 mil quejas y que el Pleno resolvió 195 asuntos en poco más de 20 sesiones.

Que al inicio de las funciones del TDJ, recibió y organizó 620 expedientes provenientes del extinto CJF, la SCJN y el TEPJF.

“El Pleno celebró 14 sesiones ordinarias y siete extraordinarias en las que se analizaron y deliberaron y resolvieron 195 asuntos.

“Entre septiembre y diciembre de 2025, el tribunal recibió dos mil 168 quejas y denuncias, lo que representa un promedio de 27.1 asuntos diarios, este volumen duplica el promedio mensual que registraba el órgano disciplinario anterior. De estas quejas, en 161 asuntos se determinó iniciar investigación formal, lo que representa un incremento del 28 por ciento respecto del periodo comparable previo”, comentó.