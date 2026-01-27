Presidenta del Senado celebra que camionetas blindadas sean para jueces en riesgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, palomeó la decisión de que las camionetas blindadas que compró la Suprema Corte para los ministros sean usadas por jueces con mayor riesgo.

“Bueno, pues me parece bien. A ver si es posible lo que ellos planteaban de que se tendría la posibilidad de regresar estas camionetas o, si no, utilizarlas para algunos juzgadores que estuvieran haciendo las labores que tienen que ver con cuestiones delicadas…

“Creo que uno de los planteamientos que hicieron es que con eso se ahorraban mil millones de pesos, según habían considerado, y que era mejor la compra que la renta, pero finalmente yo creo que la decisión que se tomó fue importante”, explicó.

La senadora morenista también afirmó que, hasta el momento, ante los cuestionamientos de los medios de comunicación por compras, la Corte ha brindado respuestas.

“Cada quien tiene que dar respuesta sobre su actuar, y yo creo que en este sentido hay un nuevo Poder Judicial y este Poder Judicial está representando la voluntad popular, después de la elección que se llevó a cabo, y son ellos quienes tienen que dar respuesta de su comportamiento, tienen que dar respuesta de los gastos.

“Y yo creo que, tan es así, que se han estado transparentando, que los mismos medios de comunicación han dado cuenta de toda esta situación, y por algo están ellos dando respuesta puntual a todos los cuestionamientos que se están dando”, enfatizó.