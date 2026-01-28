Acusan a la FGR de incumplir orden de jueza en el caso de marinos acusados de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos implicados en el caso de huachicol fiscal, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de incumplir con la orden judicial de entregar íntegra la carpeta de investigación contra sus representados.

A través de un comunicado, Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, explicó que ayer, fecha establecida por una jueza de control para que la FGR hiciera entrega de la carpeta de investigación completa, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Pero que, aunque la jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar los 20 tomos de la carpeta, únicamente le fueron entregados cuatro de los seis tomos pendientes.

“Los agentes del Ministerio Público Federal han incumplido con diversas obligaciones procesales, no solo al no entregar de manera íntegra la carpeta de investigación, sino también al no señalar fecha ni hora para que esta defensa recabe las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes refieren un supuesto video que hasta la fecha no ha sido puesto a la vista de la defensa”, acusó Mendieta.

La orden de entregar la información a la defensa del vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna fue emitida en audiencia el pasado 22 de enero en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La juez indicó a la FGR que, en caso de mantener información reservada, debe justificarlo en una audiencia privada para que la defensa pueda tener acceso a los documentos originales en las instalaciones de la FEMDO, lo que no ocurrió.

En entrevista con Proceso, publicada el 22 de enero, Mendieta indicó que estas omisiones ya le valieron a la FGR una multa, por lo que es posible que la defensa solicite nuevamente la imposición de sanciones a los funcionarios responsables.

Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso en Almoloya y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo de la justicia, y aunque intentó nuevamente a través de un amparo evitar su aprehensión, el juez Octavo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, acaba de concederle una suspensión definitiva que no lo protege de ser detenido.

Esto, al aplicar la última reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, que impide a los juzgadores frenar en suspensiones órdenes de aprehensión por delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

“Este órgano jurisdiccional de amparo no puede otorgar una suspensión para evitar la ejecución de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad por delitos de prisión preventiva oficiosa”, señaló el juez en la resolución dictada el pasado 26 de diciembre en el expediente 1222/2025.

“Que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación”.