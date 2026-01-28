Conductor y jefe de despachadores del tren descarrilado no tenían licencia ferroviaria vigente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos de los operadores del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025, y que tuvo como saldo 14 muertos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), desde el lunes 26 de enero fue detenido en Palenque, Chiapas, Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren, y ayer en Coatzacoalcos, Veracruz, fue aprehendido Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores.

Fuentes federales confirmaron que, luego de concluir que el accidente del tren se debió al exceso de velocidad con el que era conducido, la FGR ejerció acción penal y solicitó órdenes de aprehensión contra ambos operadores, y contra Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Son acusados de homicidio culposo y lesiones culposas.

En sus investigaciones, la FGR detectó que el día del accidente Emilio Erasmo Canteros Méndez y Felipe de Jesús Díaz Gómez no tenían licencia federal ferroviaria vigente y no estaban facultados para ejercer el cargo.

Sin embargo, en su solicitud de orden de aprehensión, la Fiscalía no señaló a ningún mando federal por omitir la supervisión de que los tres operadores contaran con licencias federales ferroviarias vigentes.

La FGR detalló a la jueza de control que Díaz Gomez y Mendoza Cerón no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren a pesar de que Erasmo Canteros lo conducía a exceso de velocidad.

Según la FGR, en los dictámenes médicos que le fueron realizados a los tres operadores se concluyó que no presentaban signos de haber consumido sustancias prohibidas o bebidas alcohólicas al momento del accidente.