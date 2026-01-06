Ernestina Godoy y Omar García Harfuch colocan a su gente en puestos clave de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, designó funcionarios afines a ella y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como nuevos jefes de las fiscalías especializadas que conforman la institución.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), estos nombramientos incluyen a Raúl Armando Jiménez Vázquez al frente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, es decir, será el segundo al mando de Godoy en el organismo.

Jiménez Vázquez ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal. Cuando Godoy fue designada encargada de despacho de la FGR, a la salida de Alejandro Gertz Manero, él quedó a cargo del despacho de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Anteriormente fue consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, bajo el mando de Godoy en la Consejería Jurídica.

David Boone de la Garza fue designado en la Fiscalía Especial de Control Regional (Fecor), es decir, tendrá el control de todas las delegaciones de la FGR en el resto del país.

Antes de llegar a la FGR, Boone de la Garza fue titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC que encabeza Omar García Harfuch.

Mariana Díaz Figueroa fue designada titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), cargo al que llega luego de ocupar un puesto en el Comité de Transparencia de la SSPC.

En la Oficialía Mayor fue designada Laura Ángeles Gómez, quien ha colaborado con Godoy desde la Fiscalía capitalina; Maribel Bojorges Beltránen la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).

Bojorges Beltrán fue parte de la terna de candidatas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar la FGR, ha sido fiscal especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México y coordinadora de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX cuando era encabezada por Godoy.

Richard Urbina Vega es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, quien anteriormente trabajó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía capitalina.

La FGR destacó el nombramiento de Ulises Lara López, exencargado de despacho de la Fiscalía capitalina, quien fue designado ahora como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, área clave que maneja los casos de interés especial del titular de la FGR.

Julio César Bonilla Gutiérrez será titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, excomisionado presidente del Info CDMX; Claudia Luengas Escudero como consejera general, llega desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social donde fue coordinadora general de Capacitación Profesionalización e Investigación.

Oliver Ariel Pilares Viloria será fiscal especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, anteriormente fue coordinador de Fiscalías Territoriales en la CDMX; y Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social, quien ocupaba el mismo puesto en la Fiscalía capitalina cuando Godoy era su titular.