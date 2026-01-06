Magistrada afín a Arturo Zaldívar alista su salida del Órgano de Administración Judicial

Aunque intentó ser ministra de la SCJN en la pasada elección judicial, no obtuvo los votos suficientes . Foto: Facebook Lorena Josefina Pérez Romo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de seis meses de ser designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ) prepara su salida de dicho cuerpo colegiado que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Fuentes federales confirmaron a Proceso que la magistrada de circuito afín a Arturo Zaldívar y excandidata a ministra de la SCJN anunció su salida del OAJ para este mes sin precisar fecha.

El cargo que dejará Pérez Romo le corresponde a la SCJN, por lo que el Pleno podrá designar otro integrante más al OAJ.

Antes de la reforma judicial, la magistrada de circuito formó parte del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial e intervino como jurado en diversos concursos realizados durante la administración de Zaldívar, expresidente de la Corte, con quien ha manifestado públicamente ser afín.

Aunque intentó ser ministra de la SCJN en la pasada elección judicial, no obtuvo los votos suficientes y la madrugada del 2 de septiembre pasado, a unas horas de tomar posesión de sus cargos los nuevos ministros de la Corte la designaron por unanimidad para formar parte del nuevo OAJ.

Dicha designación fue realizada durante una sesión privada y, con ello, se completó el OAJ ahora presidido por Néstor Vargas, exdirector jurídico de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien fue nombrado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

SE VA SECRETARIO DE ACUERDOS

Proceso confirmó que el Secretario General de Acuerdos de la Presidencia de la Corte, Rafael Coello Cetina presentó su renuncia al cargo desde el año pasado y se prevé que durante este mes también deje su puesto.

Coello Cetina es el segundo funcionario más importante después de los ministros y a su salida de la Corte se incorporará a su puesto de Magistrado de Circuito, mismo que no ha ejercido, en un tribunal Colegiado en materia Administrativa.

El magistrado fue designado Secretario General de Acuerdos de la Presidencia desde el año 2009, durante la presidencia del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en aquel momento ocupaba el cargo de secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la SCJN.

Desde entonces ha permanecido en el mismo puesto en el que ha participado en concursos para convertirse en juez de Distrito y, finalmente, obtuvo el cargo de magistrado de Circuito.

A la llegada del nuevo Pleno de la Corte fue pieza clave para explicar a los nuevos ministros, que en su mayoría no tenían experiencia jurisdiccional, las dinámicas de las sesiones públicas y auxiliarles en el conteo de votos.