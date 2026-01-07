Genaro GarcÃa Luna
La FGR detiene a excolaborador de GarcÃa Luna acusado de peculado y delincuencia organizadaEduardo Enrique GÃ³mez es acusado de firmar contratos ilegales de servicios para diversos centros federales de readaptaciÃ³n social que controlaba el exsecretario de Seguridad PÃºblica.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Elementos de la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR) detuvieron en IzÃºcar de Matamoros, Puebla, a Eduardo Enrique GÃ³mez GarcÃa, excolaborador de Genaro GarcÃa Luna, por peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilÃcita.
En un mensaje en video sin presencia de medios de comunicaciÃ³n, el titular de la FiscalÃa Especializada en Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, indicÃ³ que el detenido es seÃ±alado por el ministerio pÃºblico federal porque supuestamente entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, cuando era servidor pÃºblico, suscribiÃ³ contratos que se presumen ilÃcitos de servicios para diversos centros federales de readaptaciÃ³n social que controlaba el exsecretario de Seguridad PÃºblica Federal, GarcÃa Luna.
En aquel entonces, GÃ³mez GarcÃa era comisionado del Ã“rgano Administrativo Desconcentrado de PrevenciÃ³n y ReadaptaciÃ³n Social (OADPRS) y, de acuerdo con lo explicado por Lara, ahora el exfuncionario serÃ¡ presentado ante el juez que ordenÃ³ su captura.
Durante el mensaje, el fiscal recordÃ³ las otras detenciones realizadas anteriormente por este mismo caso en el que se imputa a GarcÃa Luna y sus excolaboradores de participar en el desvÃo de recursos pÃºblicos del OADPRS para favorecer empresas que terminaban beneficiando al exsecretario de Seguridad.
AsÃ, Ulises Lara mencionÃ³ las detenciones de JesÃºs Alberto Caballero Tardaguila, exdirector general de TecnologÃas de InformaciÃ³n y ComunicaciÃ³n del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, entre 2016 y 2018, quien ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilÃcita y peculado.
Se le impuso prisiÃ³n preventiva oficiosa en el Centro Federal de ReadaptaciÃ³n Social (Cefereso) nÃºmero 1 en Almoloya de JuÃ¡rez, Estado de MÃ©xico, y fueron concedidos dos meses de plazo para la investigaciÃ³n complementaria.
El ministerio pÃºblico lo imputÃ³ porque supuestamente entre 2013 y 2015 tambiÃ©n habrÃa participado en la simulaciÃ³n de contratos de adquisiciÃ³n de servicios para desviar recursos del OADPRS.
Asimismo, el fiscal Lara recordÃ³ la detenciÃ³n de MarÃa Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de GarcÃa Luna, quien fue seÃ±alada por supuestamente participar como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., utilizando el sistema financiero para blanquear recursos aparentemente provenientes de la delincuencia organizada y para el desvÃo de fondos del OADPRS y de la TesorerÃa de la FederaciÃ³n (Tesofe) que tuvieron como beneficiario final, entre otros, al exsecretario de Seguridad y su familia.
Actualmente estÃ¡ vinculada a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero y sujeta a prisiÃ³n preventiva en el Cefereso nÃºmero 16 de Morelos.