CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Elementos de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) detuvieron en IzÃºcar de Matamoros, Puebla, a Eduardo Enrique GÃ³mez GarcÃ­a, excolaborador de Genaro GarcÃ­a Luna, por peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilÃ­cita.

En un mensaje en video sin presencia de medios de comunicaciÃ³n, el titular de la FiscalÃ­a Especializada en Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, indicÃ³ que el detenido es seÃ±alado por el ministerio pÃºblico federal porque supuestamente entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, cuando era servidor pÃºblico, suscribiÃ³ contratos que se presumen ilÃ­citos de servicios para diversos centros federales de readaptaciÃ³n social que controlaba el exsecretario de Seguridad PÃºblica Federal, GarcÃ­a Luna.

En aquel entonces, GÃ³mez GarcÃ­a era comisionado del Ã“rgano Administrativo Desconcentrado de PrevenciÃ³n y ReadaptaciÃ³n Social (OADPRS) y, de acuerdo con lo explicado por Lara, ahora el exfuncionario serÃ¡ presentado ante el juez que ordenÃ³ su captura.

Durante el mensaje, el fiscal recordÃ³ las otras detenciones realizadas anteriormente por este mismo caso en el que se imputa a GarcÃ­a Luna y sus excolaboradores de participar en el desvÃ­o de recursos pÃºblicos del OADPRS para favorecer empresas que terminaban beneficiando al exsecretario de Seguridad.

AsÃ­, Ulises Lara mencionÃ³ las detenciones de JesÃºs Alberto Caballero Tardaguila, exdirector general de TecnologÃ­as de InformaciÃ³n y ComunicaciÃ³n del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, entre 2016 y 2018, quien ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilÃ­cita y peculado.

Se le impuso prisiÃ³n preventiva oficiosa en el Centro Federal de ReadaptaciÃ³n Social (Cefereso) nÃºmero 1 en Almoloya de JuÃ¡rez, Estado de MÃ©xico, y fueron concedidos dos meses de plazo para la investigaciÃ³n complementaria.

El ministerio pÃºblico lo imputÃ³ porque supuestamente entre 2013 y 2015 tambiÃ©n habrÃ­a participado en la simulaciÃ³n de contratos de adquisiciÃ³n de servicios para desviar recursos del OADPRS.

Asimismo, el fiscal Lara recordÃ³ la detenciÃ³n de MarÃ­a Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de GarcÃ­a Luna, quien fue seÃ±alada por supuestamente participar como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., utilizando el sistema financiero para blanquear recursos aparentemente provenientes de la delincuencia organizada y para el desvÃ­o de fondos del OADPRS y de la TesorerÃ­a de la FederaciÃ³n (Tesofe) que tuvieron como beneficiario final, entre otros, al exsecretario de Seguridad y su familia.

Actualmente estÃ¡ vinculada a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero y sujeta a prisiÃ³n preventiva en el Cefereso nÃºmero 16 de Morelos.