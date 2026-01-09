Juez suspende orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal en el estado de Nuevo León frenó por tiempo indefinido la ejecución de la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió en contra del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

El juez Primero de Distrito en materia Penal en el estado de Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso, le concedió una suspensión definitiva al empresario con la que obliga a la FGR a considerarlo aún como testigo colaborador en el caso de la red de tráfico de combustible, armas y drogas a la que se le vincula.

De acuerdo con los estrados judiciales, este viernes el juez Melo Cardoso precisó que la medida que le concedió a Rocha Cantú es para que “las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban” antes de que la FGR solicitara la emisión de un acuerdo de revocación del criterio de oportunidad que le había sido concedido al empresario por el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

La suspensión definitiva permanecerá vigente hasta que el juez Melo Cardoso resuelva el amparo que Rocha Cantú tramitó contra la revocación del criterio de oportunidad que fue emitida una vez que Ernestina Godoy llegó a la FGR, lo que se prevé que ocurra el próximo 26 de enero.

“Procede conceder la suspensión definitiva solicitada, a efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y, de manera específica, para que no se ejecuten ni produzcan efectos los actos reclamados en la ampliación acordada el quince de diciembre del año en curso, consistentes en el acuerdo mediante el cual la autoridad responsable determinó la revocación del criterio de oportunidad previamente otorgado al quejoso, hasta en tanto se resuelva sobre la ejecutoria que en su caso se dicte dentro del juicio principal del cual deriva el presente incidente”, señala el acuerdo emitido este viernes en el expediente de amparo número 1231/2025.

Por ello, el juez de Distrito ordenó notificar y precisar a la FGR y al juez de control en el estado de Querétaro los efectos de la suspensión definitiva que concedió.

Así, la Fiscalía está impedida para ejecutar la orden de aprehensión que consiguió el pasado 15 de diciembre de 2025 luego de acreditar que el empresario incumplió con el criterio de oportunidad que negoció con la administración de Gertz Manero.

La medida del juez Melo Cardoso puede ser impugnada por la FGR mediante un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado determine si confirma, revoca o modifica la suspensión definitiva concedida.

Aunque la FGR impugne la suspensión definitiva, el juez no está impedido para dictar sentencia de amparo en la audiencia constitucional del próximo 26 de enero.