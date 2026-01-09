Sheinbaum rechaza dichos de vocera de Morena y niega cifras de empleos generados por narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “muy desafortunadas” las declaraciones de Adriana Marín, encargada de la comunicación digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien en un debate afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional.

En su conferencia mañanera del viernes 9 de enero, que realizó desde Guerrero, Sheinbaum descalificó los datos presentados por la morenista, quien afirmó, en una mesa de debate del medio “La Razón de México” el 19 de noviembre del 2025, que:

“El narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas, y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir las personas que son detenidas o asesinadas”.

Dichos datos fueron publicados por primera vez en 2023 y surgieron de un modelo matemático elaborado por Alejandro Hope, experto en seguridad pública; Rafael Prieto-Curiel, matemático e investigador; y Gian María Campdelli, criminólogo italiano.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum desaprobó lo afirmado por la vocera de Morena y descalificó los datos: “Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. Segundo no es el dato, por supuesto que hay trabajo sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia en este tema”.

Asimismo, afirmó que “no es deseable”. “Nosotros lo que hacemos es trabajar para que esto no ocurra. Para que ningún joven se acerque a la delincuencia suponiendo que es una opción de vida cuando en realidad es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial”, expresó la mandataria federal.

La presidenta de México se posicionó en torno al tema que ha generado polémica en redes sociales al responder a la pregunta de la periodista Judith Sánchez Reyes. La periodista se refirió a casos de reclutamiento y desapariciones, recordando los hallazgos del Rancho Izaguirre en marzo del 2025 en Jalisco y cuestionó si hay una cifra oficial con la que se estime cuántas personas pertenecen a la delincuencia organizada en el país.

Al respecto, la presidenta dijo que se dará información de desapariciones pronto y aseguró que ya “está funcionando” la alerta para atender las denuncias de personas desaparecidas en las primeras 48 horas. Además, mencionó que se realizan labores para identificar casos de reclutamiento.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum no brindó una estimación de cuántas personas en México pertenecen al crimen organizado, ni sobre cuántas de ellas lo hacen por voluntad propia y cuántas por reclutamiento forzado.

¿Qué dijo Adriana Marín vocera de Morena y por qué causó revuelo en redes sociales?

La postura de la joven fue emitida en una transmisión del programa “Razonados”, el 19 de noviembre del 2025. Durante el debate, Adriana Marín se refirió a la complejidad para combatir el crimen organizado en México y mencionó que el narcotráfico recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas.

En ese momento, Luis Eduardo Vega Dulac, secretario general del Consejo Nacional de la Red Juvenil por México, la cuestionó respecto a si debería seguir el crimen organizado, “porque el gobierno no les puede dar empleo”.

“No pongas palabras en mi boca”, respondió la joven. “Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico, porque no solo tiene ayuda de Estados Unidos, sino que también porque genera empleo, que muchos privados y el Estado no se han encargado de generar”, explicó.

“Entonces, ¿qué vas a hacer con todas esas personas que les prometieron dinero y fama que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza, porque el sistema ha provocado que no tengan esperanza?” abundó Marín.

Más de un mes después —a pocos días de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos— fragmentos del video comenzaron a circular a través de X (antes Twitter) y TikTok, desatando críticas de los usuarios en contra de la joven, además de mensajes misóginos y amenazas directas.

Ante el revuelo en redes sociales, tanto el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México como la dirigencia nacional del partido se deslindaron de los comentarios, argumentando que fueron "a título personal” de la colaboradora y no en representación de la agrupación política.