Familia de vicealmirante acusado de huachicol pide a Sheinbaum revisar el caso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como uno de los presuntos líderes de una red de huachicol, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que revise su caso.

A través de un video difundido en la red social X, antes Twitter, la periodista de Radio Fórmula, Michelle Rivera, dio a conocer que la cuñada del marino, Mónica Gámez, se acercó a la mandataria federal para exponerle directamente la situación del vicealmirante.

“Vine a buscar a la presidenta para que revise la carta de mi cuñado Manuel Roberto Farías Laguna, que lo están acusando de huachicoleros, pero aquí sabemos que ellos no son responsables”, dijo desde Guaymas, Sonora.

De acuerdo con el testimonio de la familiar, la presidenta aceptó revisar la carta enviada por su cuñado.

“Que no los agarren de chivos expiatorios”, Mónica Gamez, cuñada del vicealmirante Manuel Roberto Farias, preso y acusado de huachicol fiscal, aseguró en un video que abordó a la presidenta @Claudiashein , para pedirle lea la carta que el vicealmirante redactó desde prisión.… pic.twitter.com/DeZ6prx7OL — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 1, 2026

Carta

A mediados de enero de este año se dio a conocer una carta dirigida a la presidenta por parte del vicealmirante.

En el documento, el marino, detenido desde septiembre de 2025 por presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, denunció diversas irregularidades en su proceso judicial y solicitó la intervención presidencial para que su caso sea revisado, al asegurar que se trata de “una venganza”.

Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano, sostuvo que la investigación en su contra ha sido “politizada” y “corrupta”, y afirmó que se le ha negado el acceso a pruebas clave que, según su versión, le permitirían demostrar su inocencia.

“Fui vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad”, escribió.

En el documento, en el que subrayó sus 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México, relató que fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asimismo, acusó a la Fiscalía General de la República, a instancias judiciales y a la Secretaría de Marina (Semar) de tratarlo como culpable desde el inicio del proceso, incluyendo una baja institucional que calificó como “ilegal”, ejecutada el 18 de diciembre de 2025.

Contra esa decisión, señaló, ha interpuesto diversos recursos legales para proteger sus derechos y prestaciones sociales.

No obstante, durante una de sus conferencias matutinas, Sheinbaum Pardo expuso que no conocía el contenido de la carta enviada por el vicealmirante.

La entonces exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a fijar una postura una vez que el equipo de la Presidencia analice los reclamos del implicado.

Sin embargo, en otra de sus conferencias, la presidenta también señaló que confía en los señalamientos presentados por la Marina y por la Fiscalía General de la República.