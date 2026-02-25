FGR atrae el caso de Ernestina Ascencio

Manifestación por el caso de Ernestina Ascencio. Foto: Miguel Angel Carmona / Procesofoto / Ver.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, que fue violada por elementos del Ejército en el año 2007 y murió por falta de atención médica oportuna.

En cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la FGR decidió atraer el caso para continuar con la investigación de actos de tortura sexual y la pérdida de la vida de la mujer náhuatl conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.

La FGR indicó que el asutno será investigado por la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, habitante de la comunidad de Tetlatzinga en la Sierra de Zongolica en Veracruz, fue hallada por su hija en mal estado físico cerca de un campamento militar recién instalado en la comunidad.

Ese mismo día la Procuraduría General de Justicia de Veracruz inició una averiguación previa por violación, pero la víctima falleció al día siguiente antes de recibir atención médica.

En la necropsia se concluyó que la mujer de 73 años sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura cervical y lesiones vaginales y anales, además de que tenía presencia de líquido seminal.

El 30 de abril de 2007 la Procuraduría estatal decretó el no ejercicio de la acción penal afirmando que no se acreditó la existencia de violación y homicidio.

La Procuraduría de Justicia Militar inició una investigación para deslindar responsabilidades del personal desplegado en la zona, pero el 27 de junio de 2007 archivó el caso pese a que participó en diligencias de inspección ocular y exhumación del cuerpo.

Luego de analizar el asunto el 30 de diciembre de 2025 la Corte IDH declaró que el Estado mexicano es responsable por la vulneración de los derechos humanos de Ernestina, entre ellos, el de acceso a la justicia porque la investigación realizada por la Procuraduría veracruzana no se apegó a los estándares internacionales aplicables.

Por ello, ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con diligencia reforzada y enfoque interseccional.