La FGR entrega el cuerpo de “El Mencho” a sus familiares

Salida de carrozas fúnebres de las instalaciones de la FGR. Foto: Rogelio Morales / Archivo Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya entregó el cuerpo de Rubén Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a sus familiares.

En días pasados se reveló que la Clave Única de Registro de Población (CURP) solo valida a “Rubén” como su nombre de pila oficial, aún cuando era conocido como “Nemesio” y bajo ese nombre era buscado por las autoridades de México y Estados Unidos.

Este sábado, a seis días del operativo en el que, según la versión oficial, fue herido por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, y murió en el trayecto a la Ciudad de México, la autoridad emitió un comunicado de apenas dos párrafos para informar de la entrega del cadáver.

Así, la FGR dijo que, “luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios”, entregó el cuerpo de Rubén ‘N’ a sus familiares”.

La institución dirigida por Ernestina Godoy añadió que “para tal efecto se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

El cadáver de “El Mencho” llegó a las instalaciones de la Fiscalía, en la CDMX, desde el pasado domingo 22 bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Este sábado al mediodía salieron del Centro Federal Forense dos carrozas fúnebres.