La DEA presume la captura en México de mil 300 integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) presumió este martes 3 el arresto de mil 300 integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2025, así como el envío de 55 líderes criminales que estaban encarcelados en México y que fueron entregados por el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo al de Donald Trump fuera de los procesos legales de extradición.

En un recuento sobre los hitos del año pasado, la DEA presumió la entrega de Rafael Caro Quintero, a quien buscaba enjuiciar desde hace cuatro décadas por el asesinato de su agente Enrique “Kiki” Camarena, la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, el líder histórico del Cártel de Sinaloa, o las condenas de Rubén Oseguera González y de José González Valencia, dos líderes del CJNG.

En un informe divulgado hoy, la DEA recalcó que, el año pasado, la agencia enfocó sus esfuerzos en “desmantelar cárteles mexicanos de la droga”, lo que resultó en el decomiso de 47 millones de pastillas de fentanilo, 257 toneladas de cocaína, 78 toneladas de metanfetamina y poco más de una tonelada de heroína en territorio de Estados Unidos.