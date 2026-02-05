Corte da carpetazo a amparo de México Unido contra la Delincuencia que impugnó la Ley de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carpetazo a un juicio de amparo tramitado por México Unido contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) por considerar que no acreditó que la misma afecte su objeto como asociación civil.

Este miércoles, con mayoría de siete votos, los ministros de la Corte declararon improcedente el amparo de MUCD y, por tanto, lo sobreseyeron.

El proyecto fue realizado por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz quien consideró que MUCD no tiene interés legítimo para tramitar el amparo contra diversos artículos de la Ley que creó la actual FGR y que, a consideración de la asociación, redujeron significativamente los derechos de las víctimas del delito para coadyuvar en las investigaciones que realiza la Fiscalía.

Desde que el proyecto fue publicado, MUCD advirtió que negar su interés legítimo y avalar la Ley impugnada sentaría un precedente peligroso porque estaría dando la espalda a las víctimas.

Con la resolución de la Corte, el amparo de MUCD quedó cancelado y la determinación es inatacable.

“La Corte redujo la votación a una cuestión abstracta de atribuciones institucionales y omitió deliberadamente que lo que se impugnó fue un rediseño regresivo que eliminó derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito”, reprochó MUCD mediante un comunicado.