Aplican exámenes a jueces electos y quienes reprueben... no serán sancionados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación aplicó exámenes teóricos a 840 juzgadores federales electos por voto popular quienes, en caso de no aprobar, no serán sancionados de ninguna manera.

El TDJ explicó que el proceso consta de tres fases, iniciando con el examen, posteriormente aplicará métodos de evaluación y análisis de información, con base en el examen, y finalizará con el dictamen.

Noticias Relacionadas Juzgadores electos de CDMX que reprueben evaluación... serán capacitados para un segundo examen

Si los juzgadores no aprueban el examen con mínimo 8.5, conforme al acuerdo general 6/2025 del Pleno del TDJ, se prevén tres medidas correctivas, no sanciones, que son capacitación para reforzar conocimientos a nivel jurisdiccional; conocimientos administrativos o de competencias técnicas y competencia profesional o ética, en este caso, serán aplicadas encuestas.

“Este proceso de evaluación tiene como propósito fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia”, justificó el TDJ.

“Este mecanismo no interfiere en la independencia judicial ni en el contenido de las resoluciones, ya que su finalidad es evaluar el desempeño profesional y el cumplimiento de responsabilidades institucionales”.