Se intentó detener a “El Mencho”, pero “él hizo fuego": Ricardo Trevilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, reiteró que los elementos de la Guardia Nacional dispararon a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” porque primero fueron agredidos.

“En toda operación militar se dictan unos documentos, se llaman órdenes generales de operaciones, y ahí siempre se establece que toda operación, todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, es decir, no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente, no lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue caso”, dijo.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el general secretario recordó que en el operativo murieron dos oficiales y un elemento de tropa, y de nuevo expuso que se trató de dos fases.

“En las cabañas, ahí fallece un oficial y uno de tropa, y después ya en el bosque en donde se encontraba ‘El Mencho’ con otras dos escoltas rodeado, se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley.”

El líder criminal resultó herido y fue trasladado en helicóptero, dijo de nuevo, pero fueron dos equipos de entre 13 y 14 elementos los que llegaron para su detención y, dijo, solo se abrió fuego en su contra después de que fueron atacados.

Todos los elementos de prueba, aseguró, fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Insistió en que se intentó detenerlo, “pero si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento, también se explicó aquí”.