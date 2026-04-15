Vicealmirante acusado de huachicol fiscal solicita por cuarta vez la intervención de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por cuarta ocasión el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado por el caso de huachicol fiscal, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que la Secretaría de Marina (Semar) le permita obtener información que le podría ser útil a su defensa.

Este miércoles el abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de Farías Laguna, dio a conocer que su cliente envió, por cuarta ocasión, una carta a la mandataria federal para solicitarle ayuda y evitar violaciones a su derecho al debido proceso y a tener una defensa adecuada.

En la misiva, el vicealmirante de la Semar recordó que se encuentra vinculado a proceso desde el 2 de septiembre de 2025 y sujeto a prisión preventiva en el penal federal del Altiplano por delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos (huachicol).

Detalló que desde noviembre del año pasado, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la Semar la entrega de información como parte de los actos de investigación que realiza su abogado para sustentar su defensa, pero que la dependencia le ha negado el acceso.

“Se me está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada. ¿Por qué le digo esto? Porque atendiendo las leyes y el debido proceso y para único fin de mi defensa he solicitado mediante la Fiscalía General de la República diversos actos de investigación desde el 7 de noviembre de 2025 y Marina pretende el no proporcionarla mediante un argumento arbitrario de reserva de información, argumentando afectaciones a la seguridad nacional y afectaciones al Estado Mexicano, lo que me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, señaló.

Reprochó que, aunque no ha sido declarado culpable de ningún delito, fue dado de baja de la Semar privando a su familia del ingreso que percibía en la dependencia y del servicio médico que recibían como beneficiarios.

“Es por estas razones que le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención, que Marina proporcione la información solicitada por medio de la Fiscalía General de la República para que obre en la carpeta de investigación y sea utilizada para esclarecer los hechos que se me imputan, solicito su auxilio porque a más de siete meses privado de mi libertad y con los seis meses ya transcurridos de la investigación complementaria, no se ha logrado obtener la información requerida.

“Soy el más interesado en aclarar estos hechos y en demostrar la verdad pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso, esperando contar con una resolución favorable a la presente, le reitero mi subordinación y respeto”, indicó.

El vicealmirante es señalado por la FGR de formar parte de una organización delincuencial que introdujo ilegalmente millones de litros de combustible transportados en buques, pero etiquetados como aditivos para evadir el pago de aranceles correspondientes.