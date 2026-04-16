“Ministra del pueblo”: tribunal abre la puerta a que Lenia Batres registre su apodo como marca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) invalidó la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que rechazó el registro de la marca “ministra del pueblo” intentado por Lenia Batres en el año 2024.

Con esto, el TFJA abrió la posibilidad a que el IMPI revise nuevamente la solicitud de la ministra de la Suprema Corte y determine si concede o no el registro del apodo que ella misma se impuso como marca registrada para que solo ella y quien ella autorice puedan utilizarlo durante la campaña electoral judicial del año pasado.

En su primera determinación el IMPI indicó que la denominación “ministra del pueblo” podía confundirse con el cargo electo de ministro de la Corte por voto popular.

Sin embargo, de acuerdo con lo difundido por la propia Lenia Batres, la Sala Especializada del TFJA determinó que esto fue ilegal porque no fue congruente, exhaustiva ni completa.

“El IMPI, al no haber tenido registrada ninguna denominación similar, debió haberla otorgado, pues no es contraria al orden público ni contraviene disposición legal alguna”, indicó la ministra mediante un comunicado.

“Además, el IMPI ya había tenido el criterio de otorgar registros similares, como “Máynez Presidente de México”, “Yúnez Mi Senador”, “Diputado en línea”, incluso “Presidente” (a una conocida bebida), marcas que se encuentran vigentes”.

Batres consideró que la decisión del IMPI fue arbitraria, injustificada y “absolutamente ajena” a sus facultades.

?? Comunicado 55/2026



La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA declaró la nulidad de la resolución del IMPI que me había negado el registro de la marca “Ministra del Pueblo”.#MinistraDelPueblo pic.twitter.com/AzSk9RuFRI — Lenia Batres (@LeniaBatres) April 17, 2026

Por ello, afirmó que seguirá utilizando el mote pues dijo que lo asumió ya como una declaración de principios de su función pública.

La primera vez que Lenia Batres utilizó el apodo fue en diciembre de 2023 cuando fue designada directamente por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ministra de la Suprema Corte en sustitución de Arturo Zaldívar quien acababa de renunciar para adherirse al equipo de Claudia Sheinbaum.

En aquel momento Batres Guadarrama afirmó que fue un mote que le puso la gente, de lo cual no existe registro alguno.

“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago y una misión grande que acepto con honor”, dijo durante su discruso del 4 de enero de 2024, fecha en la que tomó posesión de su nuevo cargo de manera oficial.

Para noviembre de 2024, luego de la aprobación de la reforma judicial y de cara a la elección judicial de 2025, intentó registrarlo como marca ante el IMPI con el propósito de que en las boletas electorales del 1 de junio de ese año fuera identificada como “Lenia Batres, ministra del pueblo”.

De acuerdo con los registros públicos del IMPI, el trámite fue realizado por César Villanueva Esquivel, secretario de estudio y cuenta de su ponencia desde febrero de 2024.