Poder Judicial de CDMX mantiene oculto cuántos jueces electos han renunciado

La información permanecerá oculta por lo menos hasta mediados de mayo. Foto: Facebook Poder Judicial CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) insistió en no dar a conocer el número de juzgadores locales que fueron electos por voto popular el año pasado y que decidieron renunciar a sus cargos.

Pese a que ya realizó las modificaciones internas para reorganizarse después de la reforma judicial, la institución presidida por Rafael Guerra Álvarez mantendrá oculta esa información, por lo menos, hasta mediados de mayo.

El pasado 9 de abril Proceso informó que, hasta el 24 de febrero, el PJCDMX no tenía un área encargada de recursos humanos porque fue eliminada con la reforma judicial impulsada por Morena que extinguió al Consejo de la Judicatura.

Aquel 24 de febrero el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó su nuevo Reglamento Interior en el que estableció que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos quedó adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Administración, dependiente de dicho Órgano.

El 31 de marzo pasado, Proceso volvió a preguntar vía transparencia al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX cuántos juzgadores, de los electos por voto popular, han renunciado desde el 1 de septiembre de 2025 y hasta ese momento.

Como parte de la reforma judicial, fue necesario adecuar diversas normas a la nueva estructura de los poderes judiciales del país.

Por ello, ahora el TSJCDMX alegó que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital actualizó su padrón de sujetos obligados para contemplar a los tres órganos del Poder Judicial: el TSJCDMX, el OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial y que los últimos dos se encuentran en “periodo de adecuación e implementación respecto a la reforma Constitucional local en materia de Transparencia publicada el pasado 19 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

Dicha reforma otorgó al Congreso capitalino un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias para los cambios requeridos.

Por ello, el Tribunal afirmó, por segunda ocasión, que una vez que concluyan los 180 días esta casa editorial podrá requerir nuevamente la información pública directamente al OAJ.

En redes sociales han sido dadas a conocer diversas renuncias de juzgadores electos por voto popular en el país.

El pasado 5 de febrero, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, ganadora del puesto de juez en Adopción Nacional e Internacional en la CDMX, presentó su carta de renuncia ante el Congreso capitalino.

Pese a ello, las instituciones a las que Proceso ha consultado coinciden en que la autoridad competente para tener ese tipo de información es el Tribunal local.