García Harfuch descarta que agentes de EU hayan participado en operativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano aún desconoce el motivo por el que se encontraban en territorio nacional los agentes estadounidenses que fallecieron el pasado 19 de abril en Chihuahua, pero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que no participaban en ningún operativo.

Este miércoles el secretario fue cuestionado sobre los motivos por los que los agentes, supuestamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) según medios estadounidenses, se encontraban en México.

García Harfuch afirmó que el gobierno mexicano ha mantenido comunicación permanente con personal de la Embajada de Estados Unidos y que mañana se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para tratar el asunto.

“Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos, con todas, incluyendo la que la que usted menciona (CIA), y ha habido siempre una relación de confianza, un intercambio de información constante, pero es muy importante mencionar, que en todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aún cuando hay intercambio de información con las agencias estadunidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del gabinete de seguridad federal en campo”, respondió el secretario.

“Lo que tenemos conocimiento es lo que ha comentado el Fiscal General de Chihuahua, que salió en conferencia a mencionar que no habían participado en un operativo. Tengo entendido que ahorita Relaciones Exteriores tiene una comunicación más estrecha con la embajada para tener más detalles de lo sucedido. Lo que sí le puedo asegurar es que con el gabinete de seguridad, si bien hay un intercambio con todas las dependencias, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional y nosotros hay intercambio de información, pero nunca hay agentes operando en campo con nosotros”.

García Harfuch explicó que la participación de agentes extranjeros en operativos del gabinete de seguridad no está permitida por las leyes mexicanas.

Reiteró que revisarán exactamente todas las acciones de los agentes que fallecieron para saber qué hacían en México, pero que lo único confirmado es que no participaron en ningún operativo.

Reforzarán seguridad en zonas arqueológicas

García Harfuch detalló que durante una reunión con la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel y el de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó identificar las zonas arqueológicas y muesos prioritarios para incrementar las medidas de seguridad, luego del tiroteo registrado este lunes en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán en el que fallecieron dos personas, una de ellas de nacionalidad canadiense.

El secretario indicó que, de las 190 zonas arqueológicas y museos, serán identificados 10, que serán dados a conocer por la presidenta en su conferencia matutina, para incrementar presencia de la Guardia Nacional y revisar sus protocolos.

Precisó que estos 10 puntos prioritarios se definirán tomando en consideración la afluencia cotidiana de los mismos, entre otros elementos.