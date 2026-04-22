Gobierno federal desmantela red de huachicol que usaba empresas fachada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) afirmaron que, luego de siete meses de investigación, desarticularon una de las principales redes de robo de hidrocarburos, caso en el que fueron detenidas 14 personas

En conferencia de prensa conjunta, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló el operativo coordinado con la FGR a través del cual indicó que fueron afectadas las capacidades operativas y financieras de la organización dedicada al robo de hidrocarburo (huachicol).

De acuerdo con el secretario, el grupo criminal se dedicaba principalmente al robo de gas LP en Jiquipilco, Polotitlán y Cuautilán Izcalli, en el Estado de México, así como en Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula, en Hidalgo.

“Esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región", precisó García Harfuch.

La red se dedicaba a la extracción ilegal, traslado, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos y contaba con el apoyo de empresas fachada, prestanombres y mecanismos financieros para ocultar el dinero que obtenía por estas actividades ilícitas.

El operativo consistió en la ejecución simultánea de 20 órdenes de cateo durante las cuales fue posible detectar que en 10 de los inmuebles se vendía huachicol.

"De estos 20 inmuebles asegurados, 10 son gaseras que vendían el hidrocarburo robado. Asimismo, se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación donde se sustraía el gas LP. Es importante señalar que este grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización de hidrocarburo.

"La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad. El combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados, donde se concentraban en contenedores y autotanques para su posterior distribución", agregó el secretario.

Operadores y factureros

Durante los cateos fueron detenidas 14 personas, entre los que se encuentran Mauricio “N”, identificado como supuesto líder del grupo, operador logístico y financiero que se encargaba de coordinar el envío del huachicol; Jorge “N”, dueño y administrador de gaseras que utilizaba para lavar dinero y vender el combustible robado así como servir como vínculo con líderes regionales; Joaquín Arturo “N”, mando logístico, operador financiero, empresario y abogado del grupo; Julio César “N”, quien enviaba sus pipas a los puntos de sustracción de combustible; Lorenzo Javier “N”, dueño de otra gasera que facturaba el huachicol para darle apariencia legal.

“El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras, y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos. Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros, encargados de simular operaciones comerciales, y dar apariencia de legalidad a las transacciones", puntualizó.

Como resultado del operativo fueron asegurados más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 tanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo de cómputo que ya está a disposición de la FGR para su análisis.