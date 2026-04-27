“El Jardinero” intentó ocultarse en un conducto de desagüe en el momento de su captura (Video)

El momento de la captura de "El Jardinero". Foto: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Audias Flores Silva, “El Jardinero”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, fue ubicado por las autoridades cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe antes de su detención.

En su cuentas de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, difundió un video del momento de la captura de quien era considerado “uno de los principales generadores de violencia de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional”.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que “El Jardinero” fue detenido en inmediaciones de la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, como resultado de labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y operaciones tácticas de alta precisión.

“Tras 19 meses de seguimiento a este objetivo prioritario, la operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que derivado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses; se tuvo conocimiento de la posible ubicación del objetivo prioritario en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para su localización”, detalló el Gabinete de Seguridad.

“Durante el desarrollo de la operación, se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas).

“Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

“Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención”, detallaron las autoridades federales.

La operación, añadió el Gabinete de Seguridad, se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.