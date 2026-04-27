Ernestina Godoy reconoce cifra negra de hasta 95 por ciento de delitos que no se denuncian

Ernestina Godoy en la comparecencia ante el Senado . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció que hay una cifra negra de delitos que no se denuncian, que rebasan incluso el 90 por ciento.

La fiscal general acudió este lunes al Senado de la República para presentar los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029.

Entre los ejes prioritarios destacados por Godoy están la estrategia para el combate a la extorsión, que incluye atención inmediata, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y persecución penal estratégica para desarticular redes criminales y proteger a las comunidades.

Asimismo expuso que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 señala una nueva ruta institucional sustentada en ciencia, tecnología y análisis estratégico para fortalecer las investigaciones, integrar casos sólidos y combatir con mayor eficacia.

La titular de la FGR reiteró su convicción de colaborar con los tres órganos de gobierno “sin importar los colores partidistas ni interés político alguno”.

Cifra negra

En la comparecencia antes comisiones del Senado, Godoy indicó que un tema de preocupación entre fiscalías y el poder judicial es la cantidad de delitos que no se denuncian.

“Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos, cifras negras que rebasan el 90, el 95 por ciento, como una aproximación a partir de los datos del INEGI donde la gente dice ‘fui víctima de un delito pero no fui a decirle a la fiscalía que me pasó esto’”, respondió Godoy a la intervención de la senadora panista Guadalupe Murguía.

“Quiero decirle que es el instrumento de planeación más serio que he revisado yo de la Fiscalía en los últimos años, parte de un diagnóstico realista, de un diagnóstico honesto. El mismo documento nos dice que 9 de cada 10 delitos no se investigan, no se judicializan, es una cifra negra; de los que sí se investigan y sí se judicializan, sólo el 7.14 obtiene sentencia, y esto mediante el procedimiento abreviado, es decir, este esquema de negociación”, expuso Murguía, quien añadió:

“También, y repito con honestidad, reconoce la Fiscalía que 6 de cada 10 personas no tienen confianza en la Fiscalía y que consideran que pueden realizarse actos de corrupción.

Foto: Montserrat López

“El principal problema, a mi manera de ver, es la cifra negra del 90 por ciento de delitos que no se denuncian, pero no hay un eje estratégico que aborde específicamente este problema, como tampoco se aborda el rezago con el que usted recibió la Fiscalía, cómo se va a atender, en qué tiempo”, dijo la panista.

Godoy reconoció que hay muchas cosas que se tienen que hacer para enfrentar la desconfianza que hay “en el imaginario social donde van a las fiscalías, los maltratan, los hacen esperar (…) tenemos que ajustar nuestras actuaciones”.