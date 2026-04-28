La captura de “El Jardinero” fue íntegramente ejecutada por autoridades mexicanas: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La captura de Audias Flores Silva “El Jardinero” así como la de la César Alejandro alias “El Güero Conta”, representa un golpe importante -casi mortal- para la cúpula de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó en conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Omar Hamid García Harfuch; el trabajo de investigación y seguimiento al “Jardinero” quien a la muerte del “Mencho” ocupó su liderazgo, le tomó a las autoridades de la Sedena, La Marina y la Guardia Nacional, poco más de 19 meses.

Durante ese tiempo las autoridades federales lograron identificar la red delincuencia que había formado Audias Flores; era el encargado de la fabricación de drogas sintéticas, el trasiego de la misma así como del robo de combustible -gasolina y gas licuado de petróleo LP- tráfico de armas, homicidio, secuestros, extorsión y además del despojo de propiedades que iban desde departamentos de lujo, ranchos y hasta pequeñas productoras de tequila.

La célula que lideraba “El Jardinero” se extendía desde Nayarit, hasta Tlaxcala pasando por Guerrero, Michoacán e incluso, la Ciudad y el Estado de México, precisó el secretario García Harfuch en la conferencia en la que participaron también los secretarios de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, y el de Marina, Pedro Raymundo Morales, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

Sobre el delito de extorsión, García Harfuch señaló que este presunto criminal lideraba un esquema delictivo sistemático en contra de transportistas de carga, a quienes exigía reportar cada unidad que ingresara o transitara por las rutas de la zona centro del país. Además, este cabecilla del CJNG imponía pagos periódicos mediante amenazas, control territorial y el ofrecimiento de una supuesta protección en rutas ilegales.

Por este motivo, el secretario de Seguridad reconoció que esta detención representa un golpe contundente a la expansión territorial de esta organización criminal y al delito de extorsión.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, enfatizó que la operación fue quirúrgica, resultado de 19 meses de inteligencia y seguimiento constante a la estructura más cercana de "El Jardinero".

“Esta captura representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros y la estructura operativa del CJNG. Al ser una pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia EU, su detención debilita a una fracción que operaba con casi total autonomía", destacó el almirante.

Durante la incursión de las Fuerzas Especiales, "El Jardinero" intentó evadir la captura ocultándose en una tubería de desagüe bajo una carretera. Sin embargo, destacó que “con precisión absoluta", empleando seis aeronaves y personal de élite, se logró la detención sin efectuar un solo disparo y protegiendo la integridad de la población civil.

Aunque la Marina lideró la ejecución táctica en el punto de captura, la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo el control perimetral y el despliegue de contención en los estados colindantes.

Detención de "El Jardinero" se ejecutó "sin un solo disparo"

García Harfuch reportó que la detención de "El Jardinero" fue ejecutada sin efectuar un solo disparo y sin pérdidas humanas, resultado de 19 meses de seguimiento, trabajos de inteligencia e intercambio de información con agencias estadunidenses, aunque dejó en claro que todo el trabajo fue de autoridades mexicanas, “el intercambio de información fue importante y se realizó en todo momento, pero este, fue un trabajo de las fuerzas locales”, expuso el mandatario en conferencia.

“Siempre bienvenido el intercambio de información suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”.

En la comunidad de El Mirador, Nayarit se desplegó un operativo para detener a Audias "N". Mediante un seguimiento aéreo y terrestre, se ubicó al sujeto cuando intentaba ocultarse en una tubería bajo la carretera, ahí personal naval descendió de las aeronaves para capturarlo. Tras este operativo, el Gabinete de Seguridad descartó bloqueos carreteros y registró seis incendios de vehículos y seis incendios en tiendas comerciales.

El doble golpe al CJNG

Ayer, el Gabinete de Seguridad asestó un golpe doble contra las cúpulas del Cártel Jalisco Nueva Generación, con la detención de Audias Flores Silva “El Jardinero” y César Alejandro “Güero Conta”.

Sobre “El Jardinero”, quien fue detenido en el estado de Nayarit, autoridades federales detallaron que Estados Unidos ofrecía por su captura una recompensa de 5 millones de dólares. Este presunto líder criminal sonaba como principal sucesor del abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Al “Güero Conta”, quien cayó en Jalisco, se le señala por lavado de dinero mediante empresas y prestanombres, así como adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila para este ilícito. Por ello, García Harfuch indicó que su aprehensión representa un golpe importante a la estructura financiera del CJNG.