La Marina asegura más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec

Las bolsas de color negro contenían un total de 2 mil 155 paquetes de polvo blanco . Foto: @GabSeguridadMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Guardia Costera aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, informó la Secretaría de Marina (Semar).

En su cuenta oficial de X, la Armada de México destacó que dicho aseguramiento “representa una afectación económica estimada en más de cuatro millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”.

La dependencia dirigida por el almirante Pedro Morales agregó que, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Semar ha asegurado más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos.

“En Oaxaca, en una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se aseguraron más de dos toneladas de presunta droga a 103 millas náuticas (190.756 km) de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

“El aseguramiento fue de 78 bultos embalados en bolsas color negro, que contenían un total de 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas”, detalló la Marina en un comunicado.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente que integró la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal, añadió la dependencia e informó que la acción representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos.