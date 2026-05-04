FGR cita a 50 funcionarios de Chihuahua por operativo con agentes de la CIA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó que la institución ordenó citar a cerca de 50 servidores públicos de Chihuahua que participaron en el operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril.

A través de un mensaje transmitido por redes sociales, Lara afirmó que la FGR envió diversos requerimientos para esclarecer qué hacían los agentes fallecidos en México y, en su caso, si contaban con acreditaciones oficiales que les permitieran participar en el operativo así como las condiciones que motivaron y justificaron dicha diligencia.

El también fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR recordó que el extitular de la Fiscalía de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno informó en su momento que el operativo estaba relacionado con el hallazgo de un laboratorio en el que se fabricaban drogas sintéticas.

Por ello, afirmó que existe la posibilidad de que se hubieran cometido delitos relacionados con la seguridad nacional pues indicó que sólo la institución federal está facultada para realizar este tipo de investigaciones.

“Se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República”, dijo.

“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.

El caso derivó en la renuncia de Jáuregui Moreno a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua el pasado 27 de abril.

Ese mismo día en conferencia de prensa, la fiscal de la Unidad Especial para investigar este caso, Wendy Paola Chávez Villanueva, confirmó que eran cuatro agentes estadounidenses los que se encontraban trabajando de encubiertos en territorio mexicano y que el único que tuvo contacto con ellos y que sabía el motivo de su presencia fue el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido durante el accidente.