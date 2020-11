AMLO celebra destitución de mandos por represión en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que le gustó la forma en que actuó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, al separar de su cargo a los mandos policiacos del estado y del municipio de Benito Juárez.

Luego, recomendó a quienes se manifiestan hacerlo sin violencia.

Al finalizar su conferencia de prensa matutina, el presidente se había despedido y, luego, se detuvo para celebrar la conducta del mandatario estatal:

“Me gustó la decisión del gobernador de Quintana Roo por la represión en Cancún: la destitución del jefe de seguridad pública y del de la policía de Cancún. Celebro que haya actuado de esa manera el gobernador. Que no haya habido tolerancia encubrimiento y complicidad… deslindado responsabilidades y que se investigue. Me pareció bien y que nunca más la represión, que se garantice el derecho de manifestación”, dijo.

El pasado lunes 9 de noviembre, un operativo arremetió contra una protesta feminista que reclamaba por el feminicidio de la joven Alejandrina Lorenzano, conocida como “Alexis”, detonando armas de fuego e hiriendo al menos a seis personas, entre estos a dos periodistas que cubrían la protesta.

Ayer, el mandatario consideró que el caso debía resolverse de inmediato, saber quiénes habían dado las órdenes, evitó descalificar al gobernador Joaquín y expuso que el asunto podía resolverse el mismo día. Hoy, después de celebrar la conducta del mandatario estatal, expuso sobre las protestas:

“La única cosa es que no haya violencia. Se puede protestar con el método de la no violencia. Es muy eficaz, de veras, la vía pacífica, da resultados”.

Recordó que la vía pacífica fue utilizada por Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y todos los grandes dirigentes de la lucha social, para luego agregar:

“Entonces no se necesita la fuerza bruta, se requiere tener la razón, argumentos, luchar por los ideales, los principios, sin claudicar… pero hay muchas formas. Hay libros sobre la no violencia y la eficacia que tiene y ahí no pueden hacer nada los autoritarios, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras: no a la violencia y libre manifestación de las ideas y para protestar en el país con responsabilidad”.

El mandatario consideró, a pregunta expresa sobre el feminicidio de Alexis, que se debe investigar y que el caso debe formar parte de las acciones que se emprendan en Quintana Roo, indagar el crimen que originó la protestas.