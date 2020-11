"No me quiero meter en eso", dice AMLO sobre el pleito entre Bartlett y el gobernador de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Diaz, fue justificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un ejercicio de libertad de expresión.

Aunque en defensa de Bartlett dijo qué hay muchos afectados por tu trabajo de defensa de la soberanía eléctrica, prefirió no meterse en el desencuentro que sostienen las dos personalidades relacionadas con su proyecto político.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario optó por mantenerse al margen:

“No me quiero meter en eso, además somos nosotros bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos. Prohibido prohibir, que haya polémica, poner por encima la libertad”, expresó.

El asunto lo llevó a recordar cómo en Estados Unidos censuraron a Donald Trump la semana pasada, cuestionando la decisión de los medios en un país que consideraba fundamental la libertad de expresión.

Su desacuerdo con la situación fue expuesta desde el pasado lunes, en un contexto nacional de opiniones tanto de opositores como de columnistas que consideraron viable censurar las mañaneras.

Sobre lo ocurrido en Estados Unidos, a propósito de la pregunta sobre el desencuentro Bartlett - Adán Augusto, agregó:

“Hace unos días comenté lo que hicieron en Estados Unidos, con todo respeto, eso de censurar, cómo apagar la televisión porque está hablando alguien, apagar el radio, en Estados Unidos que han defendido tanto la libertad de expresión, que es una de las libertades fundamentales, la libertad de prensa...

“Además el que no habla bien —no estoy hablando del que se come las ‘eses’, o habla despacito— me refiero al que insulta, al que manifiesta o expresa cosas sin fundamentos, al que no se autolimita, al que no argumenta, sino se lanza sin pruebas, ¿saben qué hace? El ridículo. Entonces ¿para qué se le apaga? Déjenlo, a cualquiera, dejen que la gente decida si le gusta o no le gusta. Entonces ¿por qué censurar?”