Rafael Caraveo confiesa que recibió 15 maletas con sobornos para senadores del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Rafael Caraveo Opengo declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que recibió 15 maletas con dinero en efectivo por órdenes del exsenador panista por Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, y señaló que dichos recursos eran canalizados a campañas políticas de ese partido político.

En una declaración rendida ante la FGR el pasado 4 de septiembre, el también exsecretario Técnico de la Comisión Anticorrupción del Senado confirmó las declaraciones de Lozoya sobre la entrega de los presuntos sobornos en el edificio corporativo de Capital Media, ubicado en Montes Urales 425 (Proceso 2286), inmueble que también fue usado como sede alterna de Pemex.

De acuerdo con el diario Reforma, Caraveo reveló que otras entregas se realizaron en la calle Madrid, colonia Tabacalera, a unas cuadras del Senado de la República, y que en total firmó 15 recibos por igual número de maletas que fueron enviadas, presuntamente, a senadores del PAN.

Explicó que el entonces senador Lavalle Maury le llamó para decirle quién iría con él para recoger el dinero: "fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas (Lavalle) me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado.

Añadió que el exjefe de Departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex y uno de los hombres de mayor confianza de Emilio Lozoya, Francisco Olascoaga, era el encargado de realizar la entrega de los supuestos sobornos.

“íbamos a Montes Urales, donde se realizaban las entregas de dinero en las que ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y en los cuales yo estampaba mi rúbrica", señala Caraveo en su declaración.

Las entregas de dinero comenzaron a finales del 2013 y otro de sus contactos fue José Velasco Herrera, quien fuera jefe de ayudantes de Emilio Lozoya. El funcionario fallecido en 2014 lo esperaba en la esquina del edificio de la Sedesol, sobre Paseo de la Reforma, a unas cuadras del Senado. En ese momento, ocurrió la primera entrega.

De oficio contador, Caraveo manifestó su incomodidad a su jefe directo, pero José Luis Lavalle rechazó que estuviera cometiendo un acto ilegal, por lo que le pidió participar en dos entregas adicionales de expedientes.

En otra de las entregas, realizada en Montes Urales 425, un inmueble vinculado a los abogados que tramitaron el registro de marca del ex secretario de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray, acudió acompañado por Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del entonces senador y actual gobernador del PAN, Francisco Domínguez Servín.

La última entrega se realizó en el estacionamiento de la plaza comercial Reforma 222, de acuerdo con la nota del diario Reforma.