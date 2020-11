Encinas publica la lista de 23 aspirantes a ocupar la CEAV ¿Quiénes son?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo pública la lista de los 23 aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre quienes se designará a la persona que ocupará el lugar que dejó Mara Gómez Pérez, quien renunció en junio pasado.

A través de su cuenta de Twitter, Encinas Rodríguez dio a conocer los nombres de las personas que, de acuerdo con las bases de la convocatoria publicada el 26 de octubre, cumplen con los requisitos de elegibilidad para encabezar la CEAV.

Las 23 personas --17 hombres y seis mujeres-- tendrán cinco días naturales a partir de este jueves para para entregar documentación que acredite su nacionalidad mexicana y que en al menos los últimos dos años haya desarrollado “actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas, en las materias de derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes en derechos humanos, atención a víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos”.

Los aspirantes deberán presentar un escrito con una extensión máxima de 10 hojas y un video de máximo cinco minutos donde precisen su plan de trabajo; una autorización para que sus datos personales se publiquen; una declaratoria, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido condenado por la comisión de un delito doloso; que no está inhabilitado para ejercer cargo público federal o local; que no ha desempeñado cargo de dirigente nacional o local de algún partido político en los últimos dos años previos, y la autenticidad de la información proporcionada.

Los aspirantes entre los cuales se hará la auscultación –con la participación de personal de la Subsecretaría, así como a integrantes de la Asamblea Consultiva de la CEAV-- son: Raquel Avendaño Fernández, Geovani Francesco Barrios Moreno, Silvano Cantú Martínez, Manuel Jorge Carreón Perea, Claudia Lilia Cruz Santiago, Gildo Garza Herrera, Pedro González García, José Enrique González Ruiz, Carlos Alejandro Hernández Rivera, Erick Martín Salas, Andrés Medina Guzmán y Claudia Guillermina Moreno.

También fueron incluidos Aníbal Muñiz Silva, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Gerardo Romero García, Luis Fernando Rosas Ramírez, Antonia Rueda Cabrera, Ledín Ruiz Urtiz, Soledad Gabriela Saavedra García, Juan Carlos Sánchez Flores, María del Rosario Torres Mata y José Enrique Velázquez Martín.

De acuerdo con el procedimiento, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría encabezada por Encinas, hará públicos los planes de trabajo de los 23 aspirantes, a quienes los ciudadanos en general podrán enviar preguntas.

Después de este proceso de revisión de las propuestas, todas serán enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene las facultades para hacer la designación formal.