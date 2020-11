RSP, partido político del SNTE, recluta a Alfredo Adame y a "La Barby" Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La boxeadora Mariana “La Barby” Juárez y el controvertido conductor de televisión Alfredo Adame se sumaron al naciente partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) en la Ciudad de México.

Dicha agrupación está encabezada por personajes estrechamente ligados a la maestra Elba Esther Gordillo, como Fernando González, su yerno, y René Fujiwara, su nieto. Además, está conformado por bases magisteriales de todas las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de todo el país.



El conductor Alfredo Adame se integrará a las actividades del nuevo partido en la alcaldía Tlalpan, en tanto que la excampeona de boxeo Mariana “La Barby” Juárez será “Embajadora del Deporte en la capital del país”.

Redes Sociales Progresistas se viste de gala y le da la bienvenida a @maryjuarezcute embajadora del deporte de la Redes Sociales Progresistas



¡Bienvenida Campeona!





En un comunicado, RSP señaló que la boxeadora será la encargada de coordinar las acciones deportivas del partido en todos los rincones de la ciudad, por lo que pondrá énfasis en las zonas marginadas de la Ciudad de México.



“La Barby” Juárez aseguró que trabajará para que las mujeres tengan confianza en sí mismas y puedan enfrentar las adversidades de cada día.

“Acepté la invitación y estoy muy contenta en poder difundir lo que más amo que es el deporte, poder influenciar a muchos niños y adultos; puedes hacer deporte a la edad que tú quieras, serás activo y feliz. La gente cree que soy súper fuerte y nunca he pasado por una situación difícil, pero soy una mujer común y corriente que me ha tocado encontrarme con situaciones muy difíciles como mujer y gracias al deporte he salido adelante, he podido darme el lugar como mujer y valorarme”, dijo la excampeona mundial.