INE halló 120 mil firmas repetidas para la consulta sobre expresidentes: Ciro Murayama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero Ciro Murayama informó que en la verificación de las firmas para la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes, difundida el sábado por el Instituto Nacional Electoral (INE), se encontraron 120 mil 902 registros repetidos.

“El @INEMexico preguntó a los ciudadanos que se supone apoyaron esa consulta y uno de cada 5 dijo no haber firmado”, detalló el consejero, quien añadió que el informe con estos hallazgos se envió al Senado.

“Veremos si esta vez el Congreso da recursos para hacerla”, añadió.

Para apoyar su comentario, compartió una foto de la muestra de ciudadanos usada por el INE para verificar el listado.

Hubo 120 k firmas repetidas.



El @INEMexico preguntó a los ciudadanos que se supone apoyaron esa consulta y uno de cada 5 dijo no haber firmado.



El informe con estos hallazgos se envió al Senado.



Veremos si esta vez el Congreso da recursos para hacerla.@jrisco @warkentin pic.twitter.com/rCicHDrcul — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) November 16, 2020

Sin embargo, el 14 de noviembre, el INE usó una imagen para ilustrar los resultados del recuento final de firmas donde confirma que se alcanzó el 2.32% de los registros en la Lista Nominal “por lo que cumple con el requisito que mandata la Constitución para la procedencia de una Consulta Popular (2%)”.

Consulta el informe final de la revisión de apoyos ciudadanos, realizado por @INEMexico, a la #ConsultaPopular sobre juicios a expresidentes de la República promovida por Norma Ariadna Sánchez y Manuel Vázquez. pic.twitter.com/vfJpdURUAd — @INEMexico (@INEMexico) November 15, 2020

Ese día, el INE entregó al Senado de la República el informe de la verificación de las firmas entregadas en apoyo a la solicitud de Consulta Popular promovida por Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, relativo al tema “juicio a ex presidentes”.

Este ejercicio se realizó “de manera minuciosa” en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE).

En un primer momento, el INE recibió 2 millones 737 mil 285 registros y se encontraron inconsistencias como que se presentaron en un formato distinto, no tenían firmas, no incluía la pregunta o era distinta o no tenían el dato de Clave de Elector para identificar el registro.

“Tras descontar los registros en formatos inconsistentes, el INE cuantificó 2 millones 538 mil 048, los cuales se compulsaron con el corte de la Lista Nominal al 16 de octubre, confirmada por 91 millones 379 mil 697 ciudadanas y ciudadanos, por lo que para cumplir con el requisito legal del 2% debería contarse con al menos 1 millón 827 mil 594 apoyos verificados”, señaló.

De las 2 millones 538 mil 48 firmas que se compulsaron, se identificó en la Lista Nominal de Electores a 2 millones 116 mil 837 ciudadanos, que corresponde al 2.32% respecto al corte al 16 de octubre de 2020, cumpliendo con el requisito, indicó.

“En su revisión, la DERFE también encontró que algunas de las personas que supuestamente otorgaron su apoyo, en realidad habían sido dadas de baja de la Lista Nominal por defunción, algunos desde 1999; también se identificaron registros de personas cuyos derechos políticos fueron suspendidos y otros con datos irregulares, que igualmente habían sido dados de baja de la Lista Nominal”, indicó.

Asimismo, se realizó una validación muestral de los apoyos en 850 domicilios del mismo número de ciudadanas y ciudadanos seleccionados mediante un ejercicio mediático y del total se logró entrevistar a 597, de los cuales 480 (80.40%) manifestaron su apoyo a la consulta y 117 personas (19.60%) negó haber apoyado.

Las inconsistencias

De acuerdo con el comunicado del INE, las inconsistencias descartadas del conteo final fueron:

• 276 mil 677 ciudadanos firmantes no existentes en la Lista Nominal

• 120 mil 902 registros repetidos.

• 99 registros de ciudadanos sin firma o huella.

• 23 mil 533 ciudadanos excluidos de la Lista Nominal.

De las cuales:

** 5 mil 530 fueron bajas por defunción.

** 14 mil 442 por pérdida de vigencia.

** mil 969 por cancelación de trámite.

** 744 por suspensión de sus derechos políticos.

** 619 por registro duplicado en el padrón.

** 138 por datos personales irregulares.

** 91 por domicilio irregular.