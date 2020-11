Por "mal manejo de la prensa", senadora cancela foro virtual con Jaime Maussan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, dijo que por el “mal manejo de la prensa” se vio “en la necesidad” de cancelar el foro virtual “Hydrotene: estrategias y alternativas de tratamiento contra el covid-19”, que encabezaría este lunes en compañía del investigador de fenómenos paranormales, Jaime Maussan.

En sus redes sociales Trasviña Waldenrath, quien pertenece al ala radical de Morena en el Senado de la República, agradeció el “interés a la asistencia y difusión de dicho foro”, pero informó que tenía que cancelarlo ante la “desinformación” para “detener diversas polémicas”.

“Ante la desinformación, mal manejo de la prensa, me veo en la necesidad de cancelar el foro, no solo para detener diversas polémicas con respecto al tema, derivado por falta de información, sino también para que la opinión pública no se desvíe del tema central de salud que hoy acontece”, escribió sobre el foro.

“Además de apegarnos a todo lineamiento oficial y en espera de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dicte un resolutivo para consolidar un país competitivo y de bienestar”, añadió.

El foro, anunciado el fin de semana y que se llevaría a cabo este lunes a las 18 horas, contaría con la participación de Jaime Maussan, promotor del Hydrotene, además del “desarrollador de la vacuna Hydrotene”, Juan Alfonso García Urbina, investigador agrónomo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

También estaban invitados José de Jesús Zalce Benítez, médico naval; el doctor Víctor Gómez Lerma, y el médico inmunológico Jesús Morán, quienes investigan a pacientes con covid-19 y los efectos de Hydrotene.

En redes sociales, el infectólogo Alejandro Macías, exzar del gobierno de Felipe Calderón contra la influenza H1N1 en 2009, criticó que el Senado se involucre en la difusión de “productos milagro”.

“Una senadora de la república en México promoviendo un producto milagro para el manejo de Covid-19. El agravio es doble porque ostenta el emblema del Senado. Nuestros impuestos son para que legisle, no para que haga eso; si lo quiere, al menos que lo haga sin involucrar al Senado”, publicó Macías en Twitter.

El Hydrotene, del laboratorio BIOtiquín, según la página en internet en la que se promueve, no es un medicamento: contiene caroteno rojo hidrosoluble, extracto de Lycopersicon esculentum, miel de abeja, sodio y agua purificada.