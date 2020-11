Luis Videgaray rechaza imputaciones del abogado de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, rechazó de forma tajante que haya orquestado un esquema permanente de desvío de recursos públicos para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2012 y 2018, imputaciones que le formuló la defensa legal de Rosario Robles.

A través de una carta que se difundió en su cuenta de Twitter, Videgaray negó las acusaciones que el abogado Sergio Arturo Ramírez hizo en su contra, luego de reunirse con la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, dentro del penal femenil de Santa Martha Acatitla, para acordar su nueva estrategia legal.

El también excanciller afirmó en la misiva que las imputaciones en su contra obedecen a la desesperación de Rosario Robles por la complicada situación jurídica que enfrenta y los mandamientos judiciales que han librado jueces federales en su contra para que sea procesada por delitos graves.

“Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamento para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano, entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”, apuntó.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

Videgaray, quien ya designó a un abogado mexicano para su defensa, añadió que las declaraciones en el sentido de que él ordenaba y autorizaba transferencias ilícitas de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI son “completamente falsas”, y advirtió que Rosario Robles “no podrá demostrar sus mentiras”.

“Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”.

Videgaray añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal, por lo que no existen pruebas en su contra y todas las imputaciones se basan en dichos de personas que quieren eludir su propia responsabilidad en un acto delictivo.

En el documento, el exsecretario de Relaciones Exteriores también afirma que nunca fue superior jerárquico de Rosario Robles dentro del gabinete, por lo que tampoco había subordinación entre ambos y, por el contrario, existía una relación de igual a igual entre secretarios de Estado.

“Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares, y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella, ni sus colaboradores, recibían instrucciones de mi parte”, señaló Videgaray.

En este marco, destacó que las ampliaciones presupuestales asignadas por Hacienda a las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando él era el titular de esa dependencia, se hicieron con apego a la ley, por lo que la ejecución del gasto es responsabilidad de cada secretaría.

“La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”, se lee en la carta.

Por último, Videgaray anunció que ya inició su defensa legal y se dijo dispuesto a atender el llamado de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos, pero rechazando cualquier intento de que se le difame.

