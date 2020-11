Senado avala que legisladores federales puedan ser juzgados por cualquier delito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 102 votos a favor y 1 en contra del PAN, el Senado aprobó que los legisladores federales puedan ser juzgados por cualquier delito, como aprobaron minutos antes con la figura del presidente.

Tras la exigencia de los grupos de oposición de que no sólo se ampliara el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República sino también el de los 128 senadores y 500 diputados, el pleno del Senado avaló modificaciones al artículo 108 de la Constitución y envió el dictamen a la Cámara de Diputados.

La reforma al 108 del dictamen dice lo siguiente: “Durante el tiempo en su encargo, las y los integrantes de la Cámara del Congreso de la Unión podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. En estos casos, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución”.

De acuerdo al artículo 111, para proceder penalmente contra los diputados y senadores por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de los presentes si procede o no contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara es a favor, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes, mientras que, si es negativa, se suspenderá el procedimiento, pero ello no implicará que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo.

La senadora del PAN Martha Márquez, la única que votó en contra de la reforma, defendió el “fuero” que “el presidente quiere quitar” porque es “para el libre ejercicio de la palabra aquí en las tribunas”.

“El fuero para un legislador es expresarte aquí libremente y que nadie te persiga por la expresión de tus ideas, por exigir que se atienda el tema de la delincuencia en México, por exigir medicamentos para los niños con cáncer. Estoy en contra, senadores, de este circo mediático al que ustedes se prestan con el presidente”, acusó la panista.

Por su parte, Raúl Bolaños Cacho Cué del Partido Verde Ecologista (PVEM), señaló que es un avance el que se amplíen los delitos por los que se puede juzgar al presidente y los legisladores federales, pero pidió que no se engañe a la gente, pues “no se está eliminando el fuero” y este sería todavía un tema pendiente.

“Seamos transparentes, este dictamen no elimina el fuero, no convirtamos una exigencia ciudadana en una bandera mediática. Los mexicanos merecen claridad, esta legislatura debe trabajar para eliminar el fuero”, reclamó Cacho Cué.

En tanto, Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano dijo que si bien es un avance tiene “un fin propagandístico”, porque la “ley no es retroactiva”, y no se podrá juzgar por los delitos que se aprobaron al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El experredista retó a los diputados a que aprueben el dictamen para que todos los senadores y diputados federales puedan ser juzgados por cualquier delito.

“Hoy los diputados y senadores nos estamos despojando del fuero. Ahora esta iniciativa se va a la Cámara de Diputados, donde ya los quiero ver, que se lo quiten”, ironizó.

Julen Rementeria del PAN mostró su preocupación de que esta reforma sea rechazada en la Cámara de Diputados, como ya ocurrió el año pasado, y le preguntó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, si había un acuerdo para que se apruebe también en la colegisladora.

“¿Qué condición tendría en Cámara de Diputados?, ¿se llegó a un acuerdo?, porque lo que no quisiéramos es dejar ir la oportunidad de incluirnos, en eso que hoy se llama el retiro del fuero, y se construya una narrativa, en la que el presidente diga: yo ya me lo quité, cuándo lo hacen ustedes legisladores’”, cuestionó.

Ricardo Monreal dijo que habló con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y que en principio vio bien la iniciativa, pero que no podía comprometerse a asegurar que también sería avalada.

“Obviamente no puedo responder por los diputados, porque sería invadir una esfera de competencia que no me corresponde, bastante batallo con mi grupo parlamentario, como para darle una seguridad de que se va a votar allá”, comentó Monreal.

En septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política para que el titular del Ejecutivo federal pueda ser imputado y juzgado no sólo por traición a la patria, sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

En 2019, los senadores incluyeron a los legisladores en el dictamen para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente, pero los diputados lo rechazaron.