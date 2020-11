AMLO ofrece elevar a rango constitucional programa de estímulos fiscales para zona fronteriza

MEXICALI, BC (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará elevar a rango constitucional el programa de estímulos fiscales para la zona fronteriza, que incluye mantener el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 20% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 8%.

En su primer día de gira por el estado, donde firmó el decreto presidencial para mantener hasta el final de su mandato, 2024, el programa de estímulos fiscales en la frontera norte --cancelados en 1994, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari--, anunció:

“Vamos a buscar la forma de convertirlo en ley y, si es posible, elevarlo a rango constitucional”.

En su intervención el Ejecutivo federal hizo un recorrido histórico alusivo al tema fiscal. Recordó que durante el porfiriato se mantuvo el privilegio para la zona fronteriza, al igual que en los gobiernos revolucionarios, debido a que en Estados Unidos se cuenta con precios de consumo más bajo, entre ellos los energéticos.

El respaldo fiscal –dijo-- se mantuvo durante décadas, pero con la llegada del neoliberalismo y la firma del TLC, en el gobierno de Salinas de Gortari, los apoyos a la zona fronteriza se eliminaron.

Durante las campañas electorales, abundó, empresarios y población en general le pedían el regreso de los estímulos fiscales, por lo que, al iniciar su gobierno, el primer lugar donde se aumentó al doble el salario mínimo fue en la frontera norte, además de una reducción del IVA de 18 a 8%, mientras que el ISR quedó en 20%.

“Hubo desde luego cuestionamientos y críticas, dijeron que nos iba a ir muy mal. Me acuerdo que unos empresarios grandes del centro del país me decían en tono de burla que iban a instalar en la frontera sus oficinas para beneficiarse de los estímulos, porque se decidió bajar el ISR al 20% y el IVA al 8%, y también mantener el subsidio a los energéticos, en particular a la gasolina”, apuntó.

En la gira presidencial participa la secretaria de Economía, Graciela Márquez, justo para detallar el programa de estímulos fiscales. Al respecto, López Obrador precisó:

“Este programa, que ha resultado de mucho apoyo, de beneficio para la población de Baja California y de los estados fronterizos, se refrenda. A eso vengo, a firmar aquí con ustedes el decreto para que se mantenga este programa hasta finales de 2024. Lo que estamos firmando es para que éste tenga vigencia hasta finales del sexenio, si así lo decide el pueblo, es decir, hasta que estemos en el gobierno”.

También recordó que en los últimos 36 años el salario mínimo nunca había aumentado al doble y, luego de contar una anécdota de una de sus giras, cuando en Tamaulipas vio a una mujer que trabajaba en la industria maquiladora, de 7 de la mañana a 7 de la noche, cuatro días de la semana, agregó:

“Ello nos llevó a tomar la decisión y a apoyar a los empresarios de todo el país”, quienes demandaban que se incrementara el salario mínimo.

Finalizó agradeciendo al gobernador, Jaime Bonilla, por haberlo apoyado, sobre todo durante las pasadas campañas, “cuando estábamos picando piedra, cuando estábamos construyendo este proceso para la transformación de México, cuando era muy difícil.

“También quiero decir que en este estado siempre ha habido una vocación democrática. Hay otros estados en que nos costó más trabajo, pero aquí había ya una tradición, una costumbre, un hábito democrático en este pueblo de Baja California…y vengo a decirle a la gente de Baja California que nos les voy a fallar”.