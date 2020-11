AMLO: si algún día me pongo el cubrebocas sería por respeto a la gente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al hablar sobre los protocolos de salud por la pandemia de covid-19 que se aplicarán durante El Buen Fin, plan que se dará a conocer el 4 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que si algún día se pone cubrebocas será por respeto a la gente, no porque lo necesite.

“Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice –dijo dirigiéndose al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell–, me ha dicho porque no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, indicó en la conferencia de prensa matutina.

Insistió: “Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, de que aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubreboca. Todos. Este es un pueblo extraordinario”, añadió.

En ese sentido, recordó los afanes autoritarios de pretender imponer medidas coercitivas para quien no lo utilice y aseguró que dejándolo a un lado se debe dejar a la gente que siga actuando de manera responsable.

“En situaciones como este, el afán autoritario siempre busca limitar las libertades, no, nosotros tenemos que ejercer nuestras libertades de manera responsable. Yo lamento y lo digo con todo respeto lo que está sucediendo en Europa, porque el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente”, afirmó.

AMLO y el cubrebocas

El 31 de julio pasado, en alusión al uso del cubrebocas, López Obrador dijo que se lo pondría cuando “ya no haya corrupción en México”, luego de que diputados panistas anunciaron que interpondrían un amparo para obligarlo a usarlo.

Antes, el 24 de julio, dijo que lo usa solo en lugares donde es un requisito traerlo puesto y anunció que si se considerara que con ayuda, entonces se lo colocaría, aunque no es algo que esté científicamente demostrado.

López Obrador lo usó cuando subió a un avión para visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, el 7 de julio pasado. También lo usa cuando viaja en vuelos comerciales. El 4 de agosto se lo volvió a colocar para reunirse con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.