López Obrador descarta por ahora volver al confinamiento por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el país no se encuentra en una situación de emergencia o alarma que motive regresar al confinamiento implementado de marzo a junio, como ya ocurre en diferentes países europeos.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, de regresar a cerrar establecimientos comerciales”, dijo.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario centró en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León el crecimiento de los contagios, pero donde ya se implementa un plan de atención.

Luego añadió:

“Afortunadamente no es un asunto generalizado. Hay un aumento de contagios y lo más importante es que no hay incremento en el número de fallecidos, eso es lo que mas nos importa, que no se pierdan vidas”.

La posición del presidente López Obrador se ha mantenido desde hace días en expresar la responsabilidad con que se conduce la población, un argumento en el que sostiene la no implementación de medidas coercitivas.

Hoy, insistió en hacer un llamado a cuidar a los ancianos, los enfermos crónicos y otras poblaciones de riesgo, pero insistió en que “no estamos en una situación de alarma, que eso nos tranquilice, una cosa es Europa y otra nuestro país”.

En el acto, estaba presente parte del gabinete económico, así como la dirigencia de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos, pues esta mañana se dieron los pormenores sobre la edición anual del programa de descuentos “El Buen Fin”.