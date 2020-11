Pío López Obrador pide detener investigación en su contra; AMLO se desmarca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detener la investigación en su contra que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), derivada de los videos que lo exhiben recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero, con el argumento de que el asunto ya prescribió.

Al respecto, en su conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador se desmarcó y pidió que se aplique la ley pues, dijo, en su gobierno no hay influyentismo ni nepotismo, y será el sistema de justicia quien decida.

La conferencia de prensa incluyó dos asuntos familiares pues, por una parte, el presidente aclaró la inclusión de Beatriz Gutiérrez Müller en el Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, como parte de su trayectoria profesional, diferenciándose del “influyentismo” de sexenios pasados, para luego abordar, el asunto de su hermano.

“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras. Yo ya no me pertenezco, estoy encabezado un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo”, dijo el mandatario.

En agosto, el portal Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola, presentó videos y audios en los que Pio López Obrador recibe sobres con dinero en efectivo de David León Romero, presumiblemente en 2015, cuando este último era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y ya este sexenio titular del Sistema Nacional de Protección Civil.

En los días previos al videoescándalo, el presidente lo había considerado uno de los mejores funcionarios de su administración, por lo que anticipó su nombramiento como titular de una nueva empresa paraestatal que se encargaría de la distribución de medicinas en el país.

Tras la revelación, David León dejó el gobierno y Pío López Obrador asumió diferentes acciones jurídicas, como un intento por encausar a Loret de Mola, y ahora la petición de desestimar su caso por estar prescrito.

En sus diferentes referencias a la corrupción evocó a canciones pues, en una oportunidad, pidió que se pusiera “La Casita”, canción de Óscar Chávez, para “no hacer aburrida” la mañanera, a propósito de "los corruptos de antes"; luego, en el caso de su hermano Pío, con la canción "Costumbres" de Juan Gabriel, una referencia a que pueda haber quienes usen su nombre para conseguir favores cuando, dijo, “no va a ser tapadera de nadie” y “no tolerar actos de corrupción”.

Al respecto expresó: “también ya que quede claro y que cuando alguien, porque a veces como que queda la costumbre --¿cómo dice la canción? ´es más fuerte que el amor´-- entonces como queda la costumbre, utilizan mi nombre (…) ¡No! Yo si tengo que decirle algo a un servidor público es directo y si se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directo a él, al fiscal si tengo algo que plantearles”.

Además, aseguró que desde que asumió la Presidencia, no se ha reunido con el presidente del Instituto Nacional Electoral ni del TEPJF.

Al abundar en el tema, el presidente López Obrador agregó que no se mete en el proceso contra su hermano.

"No le voy a hablar al juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, tengo como una año y medio sin ver al fiscal… presencial… creo que lo vi en una teleconferencia por Ayotzinapa”, expresó en alusión al acto del pasado 26 de septiembre.

Luego se explayó en su lucha contra la corrupción, sobre la que dijo que ni el covid-19 la ha detenido, para reiterar las frases que suele emplear con frecuencia en el tema: “no es más de lo mismo”, “no somos iguales”, “no vamos a dar ni un paso atrás”, “el principal problema de México es la corrupción y la impunidad”.

“(La corrupción) es lo que llevó a México a esta decadencia que se está padeciendo todavía. Nada ha dañado más a México que la corrupción política, lo he dicho, no es la pandemia, es la peste más nefasta que se pueda padecer… entonces, cero corrupción, cero impunidad”.