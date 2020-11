INE ordena a partidos postular al menos 7 candidatas a gobernadoras en 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el rechazo de Acción Nacional (PAN) y de Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los 10 partidos políticos nacionales registrar candidatas en por lo menos siete de las 15 gubernaturas en disputa en las elecciones locales de 2021.

Aunque fueron dos los partidos inconformes, el PAN no aclaró si impugnará el acuerdo, lo que en su caso dejaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la posibilidad de que el próximo año se elijan más gobernadoras en la historia del país.

La decisión del INE fue tomada por mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, en aras de avanzar en el principio de “paridad total” ordenado en la reforma constitucional en la materia, en 2019.

El acuerdo votado resultó de avanzada, pero el INE flexibilizó sus criterios en relación con el proyecto original de hace una semana, en el que se establecía que fueran al menos ocho candidatas mujeres a gobernadoras, y la exigencia a los partidos a postularlas en cuando menos los cuatro estados con mayores posibilidades de triunfo.

uD83DuDC81uD83CuDFFD??? El Consejo General del @INEMexico aprobó, por mayoría de votos, la #ParidadEnGubernaturasYa que obliga a #PartidosPolíticos a postular a 7 candidatas en las #Elecciones2021 para las 15 gubernaturas. #30AñosINE pic.twitter.com/GwroayQLhC — @INEMexico (@INEMexico) November 7, 2020

Así, aunque de confirmarse se avanzará en materia de paridad, los partidos no quedaron obligados a registrar abanderadas en entidades con competitividad electoral, por lo que las mujeres podrían ser enviadas a contender en condiciones de desventaja.

Con el acuerdo emitido por el INE, cada partido nacional y local deberá emitir sus criterios para garantizar la paridad de género en la selección de sus candidaturas a las 15 gubernaturas, a más tardar el 15 de diciembre, y no se permitirá un compromiso enunciativo, sino que deberá contener metodología para asegurar su cumplimiento.

Cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLS) en los 15 estados informará al INE sobre los registros de candidatos, y éste a más tardar el 2 de abril dictaminará sobre el cumplimiento o no del principio de paridad al que están obligados los partidos, pudiendo ordenar la sustitución de candidatos o, en el caso de incumplir esto, proceder a negar o cancelar registros, quizá recurriendo a la insaculación para decidir las candidaturas que serán invalidadas.

Consulta los lineamientos para que los #PartidosPolíticos aseguren la igualdad y garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, aprobados por el @INEMexico ?. #3de3vsViolencia #Elecciones2021 #30AñosINE https://t.co/qadAmvwyxN pic.twitter.com/pOcAZXhXH6 — @INEMexico (@INEMexico) November 6, 2020

Morena encabeza revuelta

La trascendencia del acuerdo fue tal que las dos cámaras del Congreso intervinieron en la discusión del INE.

De manera apresurada, antes de la sesión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado --con la firma de su presidente, el senador de Morena Ricardo Monreal, además de los líderes de las bancadas del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano-- advirtió a los consejeros que estaban por extralimitarse en sus funciones, al emitir reglas que sólo tocan al Poder Legislativo.

Hacemos “un respetuoso exhorto a los consejeros a no extralimitarse en sus facultades y apegarse al cumplimiento de las facultades que la ley y la Constitución les confiere”, escribieron los senadores.

En contraparte, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados alentó al INE a avalar las reglas en aras de lograr la “paridad total” en gubernaturas, tal como lo promovieron al reformar la Constitución.

Pero en el INE todos los partidos, salvo el PAN y Morena, apoyaron los cambios. Movimiento Ciudadano guardó silencio.

El senador panista Juan Antonio Martin del Campo advirtió: “no se puede imponer a un estado que se va a tener gobernador de un género especifico”. Y aseveró que, al tratarse la gubernatura de un cargo unipersonal, ahí no debe regir la paridad, en tanto que la representante de ese partido ante el Instituto, Mariana de La Chica, sostuvo que no se trata de cuestionar la paridad, sino que constitucionalmente no toca al INE decidir.

Pero Morena no se quedó atrás y el diputado Alejandro Viedma advirtió a los consejeros: “deberían aplicar la ley, no generarla”, aunque al final, tras las recriminaciones por ir en contra de la paridad, anunció que no impugnará el acuerdo.

Estos argumentos fueron refutados por la mayoría de los consejeros. De hecho, la consejera Claudia Zavala Pérez advirtió que hoy demostraron una cosa: “el socorrido discurso de igualdad de género (ha sido un) discurso políticamente útil de una convicción política democrática que se refleja en los hechos”.

Y a quienes cuestionaron que el INE “legisla”, refutó: “en la reforma de paridad en todo se dejó a los congresos locales la obligación de armonizar sus leyes electorales con ese criterio. ¿Y qué creen que pasó? Reformaron todo, pero no las gubernaturas… se invisibilizó y por eso estamos aquí”.

Además, a partir de esas omisiones de los Congresos el TEPJF ya se expresó. “Y para los que están preocupados por el 105 de la Constitución (sobre el pacto federal) el Tribunal ya lo analizó y se dijo que si los Congresos no cumplen con su deber, el INE debe emitir los criterios. Por eso el INE está cumpliendo la ley, no está legislando”.

La consejera Carla Humphrey rebatió a quienes consideran que la paridad toca en congresos y cabildos, pero no cargos unipersonales, que las presidencias municipales también lo son; no estaban incluidas y de todas formas se incluyó, lo que fue avalado por el TEPJF.

Mi reconocimiento a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, a su presidenta, y a las diputadas de todos los partidos políticos que la conforman por este pronunciamiento firme para garantizar la #ParidadTotal en todos los cargos de elección popular pic.twitter.com/HHo4jYM97v — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) November 6, 2020

Frente al argumento de que obligar a postular candidaturas de cierto género se deja a los ciudadanos sin capacidad de elección, la consejera Dania Ravel dijo: “¿cómo podrían ser electas si ni siquiera son postuladas? Si el problema es ese, que no se deje a los ciudadanos decidir porque no hay candidatas”.

En tanto, el consejero Ciro Murayama confrontó el argumento de que toca a los OPLES decidir sobre el registro de candidaturas a gobiernos locales y no al INE.

“Dejarlo en manos de los OPLES sería apostar al incumplimiento, pues sólo ve cada uno por su estado, sin la visión integral a nivel nacional, y de paridad total”, apuntó.

“No estamos invadiendo facultades de otros poderes, estamos haciendo efectivo el principio de paridad. Así como no impugnaron el 3 de 3 contra la violencia de género, acepten este acuerdo y no lo impugnen”, pidió la consejera Adriana Favela a los partidos.