AMLO llama a no dejarse 'manipular' ante inundaciones en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por segundo día consecutivo, y como parte de la supervisión de la ayuda a los damnificados por las inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus paisanos que no se dejen manipular por “líderes corruptos” ahora que “le salió carne al hueso”.

“Se les va a atender a todos, y (les pido) que no se dejen manipular porque como hay temporada electoral hay mucha politiquería, entonces allí están los que quieren los cargos. Como ya le salió carne al hueso y que andan allí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente, ya eso es historia, ya eso ya no funciona”, expresó en declaraciones a los medios.

Antes de regresar de Tabasco a la Ciudad de México, vía aérea, el presidente de la República rechazó que no se atienda a habitantes de ese estado y pidió a la población que le tenga confianza.

“Eso no es así, hay muchos rumores de desinformación, pero le digo a mis paisanos: tengan confianza, yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, reiteró luego de que ayer también emitió un mensaje en ese sentido.

Lopez Obrador recorrió hoy el malecón del río Grijalva, en Villahermosa, y ayer sobrevoló las zonas inundadas de Tabasco y el vaso de la presa Peñitas, en Chiapas, que está compleamente lleno, y se está desfogando para no reventar.

Ayer, en un mensaje junto con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, se comprometió a que ningún damnificado se quedará sin apoyo y que no haya protestas.

“Les digo a mis paisamos que no se dejen acarrear o manipular por vividores, por líderes corruptos que quieren sacar raja siempre. Ya no es ese tiempo. Ahora a todos se les atiende. Somos ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginartios, no necesitamos tutela, no necesitamos que nadie nos guíe”.

López Obrador informó hoy que cinco personas han muerto como consecuencia de las inundaciones, y que el pronóstico indica que no habrá más lluvias que aumenten los daños.