MCCI responde a Proceso por "Los padrinos de Claudio X. González"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reaccionó al reportaje publicado por la revista Proceso, en su edición 2297, con el título: “Los padrinos de Claudio X. González”, sobre su manejo con opacidad de las donaciones que recibe de la élite empresarial.

En un comunicado de seis puntos se refirió a los señalamientos en el reportaje, los cuales, acusó, “fueron retomados en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de noviembre de 2020”, aunque se trata de documentos a los que Proceso tuvo acceso.



Respecto al vínculo con Claudio X. González, señaló que el 24 de julio dio a conocer la renuncia y salida del cofundador, porque los objetivos de la organización político electoral “Sí Por México” que fundó no son compatibles con el objeto social y los propósitos de MCCI.

A esa organización se sumaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como el expresidente Vicente Fox, y está pendiente Felipe Calderón. Todos en contra de López Obrador, de acuerdo con el reportaje firmado por Álvaro Delgado.



“Desde el momento de su renuncia, el Dr. González no tiene ninguna injerencia en la vida interna de MCCI, no forma parte de su Consejo Consultivo, ni de ningún órgano de dirección. MCCI no tiene ninguna relación institucional con el colectivo Sí por México. Respetamos su trabajo, como el de muchos otros colectivos y redes ciudadanas, pero sus acciones son independientes de MCCI”, señaló.

Para justificar que no se manejan con opacidad, MMCI sostuvo que es una organización donataria con autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el oficio número 700-02-05-2016-5989 del 17 de junio de 2016, que ha sido refrendado anualmente.



Agregó que ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes. En materia fiscal, agregó, el 6 de noviembre de 2020 el SAT emitió una “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo, o sea que están al día, y compartió un enlace al respecto: https://contralacorrupcion.mx/transparencia/.

Además, sentenció: “Sugerir lo contrario es absolutamente incorrecto”.

De igual manera, justificó que los montos recibidos por los proyectos realizados están debidamente reportados en el portal de transparencia de donatarias autorizadas por el SAT, y la información puede ser consultada “por cualquier ciudadano” porque, subrayó, “MCCI no opera en la opacidad” y cada una de sus donaciones ha sido reportada a las autoridades hacendarias.

MCCI –abundó-- ha comunicado que se sostiene por financiamiento privado nacional e internacional, y por ley debe mantener la confidencialidad de sus donantes, igual que las autoridades hacendarias, y con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de la organización, así como la seguridad de sus donantes, la identidad no es divulgada ni al interior ni al exterior.

“Reiteramos que esto no significa que MCCI opere en la opacidad, pues toda la información es entregada a las autoridades. Las donaciones recibidas, sin importar la cuantía, no generan derechos ni injerencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento”.

En ese punto, criticó que revelar la información “y amplificarla desde la tribuna presidencial no puede ser interpretado más que como un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan nuestro trabajo”.

Desde su punto de vista, este es un reiterado intento “por acallar la crítica, limitar la libertad de expresión y promover la polarización desde el gobierno federal”.

¿Qué publicó Proceso sobre MCCI?

En la edición 2297 en circulación, el reportero Álvaro Delgado publicó que “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X. González Guajardo, opositor declarado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador-- tiene como una de sus banderas la transparencia.

“Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe --casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana--” y en algunos casos éstas no cuadran con lo que reporta al SAT, de acuerdo con documentos a los que Proceso tuvo acceso y que identifican a los benefactores y sus aportaciones”.



Además, indicó que “a partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que, desde la elección de 2006, se han opuesto radicalmente a López Obrador”.