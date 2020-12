El INE ordena a López Obrador cesar pronunciamientos electorales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para evitar que se propague en todo el país y nivel de gobierno el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien realiza “sistemáticos” posicionamientos de carácter electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Ejecutivo Federal cesar ese tipo de expresiones para no afectar la equidad en las elecciones federales y locales.

Al analizar el conjunto de expresiones de carácter electoral que ha emitido el mandatario, la Comisión del INE concedió medidas de “tutela cautelar en su vertiente inhibitoria” solicitadas por el PRD, que denunció al presidente por emitir opiniones en contra de la alianza PRI-PAN-PRD en conferencia matutina del 23 de diciembre.

El consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama, recordó que similares expresiones ha vertido el presidente en sus conferencias del 9 de junio (caso Bloque Opositor Amplio, BOA), 30 de noviembre, 7 de diciembre, 23 de diciembre, por lo que ya se advierte una conducta sistemática y reiterada.

La Comisión de Quejas del INE emitió medidas cautelares contra el Presidente por apartarse de su deber de neutralidad en el proceso electoral.



Este video muestra que critica a una coalición opositora, no así a la del gobierno.



Su deber neutral es no referirse a ninguna.

En esas ocasiones López Obrador ha descalificado la alianza de la oposición pero en cambio ayer 29 de diciembre, en conferencia matutina, fue cuestionado sobre la Alianza de Morena, PT y PVEM y ahí sí dijo “no me meto, no me corresponde”, y esa es la conducta que debería tener siempre, respetar el principio de imparcialidad siempre, sin importar el partido o actor político, dijo.

Pero es “muy sorprendente “que cuando habla de la otra alianza de partidos distintos entonces sí participe. No debe pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguna, no le corresponde”, dijo el consejero.

“Espero que el Presidente se comprometa como estadista y no asuma la postura de un jefe de partido y lo mismo espero de demás funcionarios, (porque) si se multiplican estas conductas se estará dejando atrás principio de equidad”, dijo.

Alertó que podría haber un “fenómeno expansivo” y que los demás gobernadores emitan opiniones electorales, con lo cual se pondrá en riesgo y se comprometerá la neutralidad, la equidad “y cuando se compromete la equidad puede ponerse en riesgo la legalidad”.

Estamos ante 32 procesos electorales “y ¿qué va a pasar si todo gobernante toma el estandarte para criticar a la oposición? estarían rompiendo este piso de equidad que se ha construido”.

Incluso recordó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó ayer similares críticas a la alianza opositora en la ciudad de México por lo que la conducta del presidente “incluso empieza a ser un mal ejemplo, hay otros mandatarios a nivel local y eso pudiera dar al traste con la equidad …los gobernantes deben gobernar no ser actores políticos”.

Además que en las conferencias matutinas del presidente se emplean recursos públicos pues son instalaciones públicas, en tiempo de funcionarios públicos, con equipo y en espacios de comunicación de medios públicos, por lo que no es válido que se de uso electoral a esos recursos del Estado.

En sesión nocturna, la Comisión rechazó el proyecto que originalmente proponía rechazar la emisión de medidas cautelares, que por unanimidad sí fueron avaladas.

La consejera Claudia Zavala fue clara al advertir que no se trata de vulnerar la libertad de expresión de nadie, pero está en juego la equidad en la competencia electoral en todo el país.

Si no hay un límite a estas conductas se puede poner en riesgo la equidad de todas las elecciones, por eso la preocupación es muy grande, porque apenas estamos en esta etapa (de precampaña), indicó la consejera Adriana Favela.

En las conferencias, abundó, pueden surgir de forma espontánea muchos temas “pero eso no quita la responsabilidad de los funcionarios públicos para saber sobre cuáles temas está vedado pronunciarse por la alta investidura que tienen y los principios de imparcialidad y equidad.

“Si no, puede volverse una cosa muy complicada, porque pueden pensar que se pueden pronunciar sobre tema electoral y no, no lo pueden hacer. Tienen un deber de cuidado que deben respetar. Sí, son servidores públicos, respetamos sus posiciones pero no las pueden estar expresando para no violentar el principio de equidad”.

En sesión vespertina de la Comisión, ´ésta ordenó al presidente de Morena, Mario Delgado, retirar de redes sociales su promocional “Tumor” en que critica la alianza de PRI, PAN y PRD, pues este mensaje es propio de campaña electoral, no de precampaña.

Alertado de que debía realizar el retiro antes de las 23 horas de este miércoles, el dirigente morenista no sólo no retiró de sus redes sociales el mensaje, sino que llamó a sus seguidores replicarlo, antes de que el INE lo baje.