El riesgo, que Tatiana Clouthier "se haga chaira y se le suba el poder", dice su hermano Manuel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Tatiana Clouthier Carrillo fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Economía, el hermano de aquella destacó el riesgo de que “se haga chaira" y "se le suba el poder”.

En un primer mensaje difundido en redes sociales, poco después del anuncio presidencial, Manuel Clouthier Carrillo indicó que su hermana tiene tres “grandes retos” en su nueva encomienda como secretaria de Economía: "escuchar al empresariado sin pontificarles (AMLO ya se encarga de eso), que el presidente la escuche a ella, y que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo".

Horas después difundió otro mensaje en el que puntualizó: “es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a México, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !”.

Manuel y Tatiana han tomado distintos caminos en los últimos años. El primero se quedó un tiempo en el Partido Acción Nacional (PAN), al que renunció para lanzarse como diputado independiente, en 2015, y tres años más tarde como candidato independiente a la presidencia de la República. Su hermana se unió a la campaña de López Obrador en 2018, como su vocera, y luego se convirtió en diputada federal por Morena.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador informó que este lunes envió el nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía “para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”.

Márquez Colín, abundó, será sustituida por Tatiana Clouthier Carrillo, “una mujer con principios, con integridad, honesta, y va ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica”.