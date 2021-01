Córdova y Murayama actúan con "dolo y mala fe"; no han sabido ser árbitros: Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena va por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, pues “no han sabido ser árbitros”, y deben tener contención para un proceso electoral federal limpio, advirtió el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

El representante de ese partido ante el INE sostiene que ambos “han tenido una agenda pública muy protagónica que no va de acuerdo al papel de árbitro que deben tener” e incluso actúan con “dolo y mala fe” en el arbitraje de la contienda en curso.

La muestra más reciente, según el morenista, fue la medida de tutela inhibitoria al presidente Andrés Manuel López Obrador “para limitar su libertad de expresión en las mañaneras, de forma ilegal y excesiva”, lo que pone en riesgo la libertad del presidente y de todos los ciudadanos.

“No es el derecho del presidente, es el derecho de todos, la libertad de expresión es el derecho más importante en una democracia. La libertad de expresión permite que los ciudadanos estén informados en uno u otro sentido y a partir de eso poder tomar decisiones que se traducen en la posibilidad de expresar su voto”, sostuvo Gutiérrez Luna.

El pasado viernes 15 de enero, el Consejo General del INE dictó esas medidas al mandatario, pero también a los 32 mandatarios locales, para que durante el proceso electoral en curso en todo el país eviten hacer pronunciamientos de carácter político-electoral que pongan en riesgo la equidad en las contiendas.

Pero esa resolución fue dictada al resolver una queja del PRD por los contenidos de las conferencias mañaneras del presidente, particularmente la ocurrida el 23 de diciembre, en que criticó las alianzas que integra la oposición para contender en la elección del 6 de junio, ruedas de prensa que, recordó el legislador, ya fueron analizadas y validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con su decisión, “lo que está haciendo el INE es decidir de qué sí puede hablar una persona y de qué no, y eso no se puede hacer a futuro, eso es una censura previa […] las mañaneras ya han sido llevadas a tribunales y el TEPJF las validó”.

Por ejemplo, recordó, cuando en junio pasado el presidente López Obrador señaló que se planeaba un Bloque Amplio Opositor (BOA) “se presentó un documento en la mañanera, eso fue llevado al TEPJF y el tribunal validó eso, sí fueron lícitas esas expresiones. Y ahora el INE dice que no puede hablar hacia futuro pero la censura previa está prohibida en nuestro sistema”.

P. ¿Pero no es diferente el contexto de junio de 2020 a enero de 2021 ya en el proceso electoral?.

R. Eso lo tendrá que definir en todo caso el Tribunal y no el INE de manera previa…los asuntos tienen que analizarse caso por caso y no puede hacerse una generalización.

P. ¿Por qué debe hablar el presidente de elecciones?

R. No, el presidente debe tener la libertad de expresarse en las mañaneras.

P. ¿Qué valoración hacen entre la libertad de expresión del presidente y la equidad en las elecciones?

Gutiérrez Luna insistió en que las mañaneras no son propaganda gubernamental y en cambio “las expresiones al aire a título personal están amparadas bajo el derecho de libertad de expresión”.

Por eso, al limitarse la libertad de expresión del presidente se puso en evidencia una vez más que algunos consejeros del INE no actúan como árbitros, sino como contendientes y por eso, advirtió, Morena dará seguimiento a estas conductas para denunciarlas cada vez que sea necesario.

"Hay dolo y mala fe de los consejeros", aseguró, porque “hay 10 sentencias sobre las mañaneras y sobre lo que dice López Obrador en ellas y no las invocaron en la resolución (del INE) aunque están resolviendo un asunto sobre esa forma de comunicación y en cambio incluyeron casos sobre Felipe Calderón, por supuesto que hay dolo”.

Por lo pronto quedó en el Órgano Interno de Control (OIC) del INE una denuncia de Morena interpuesta el pasado viernes 15 contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por presuntas irregularidades en la tramitación de asuntos, como la resolución que ese día aprobó el Consejo General del Instituto sobre las mañaneras, o la discusión de diversas denuncias resueltas por la Comisión de Quejas.

Esa conducta es también el centro de la impugnación ante el TEPJF en contra de la “tutela inhibitoria” emitida por el Consejo General pues, a su juicio “en este caso han corrompido el proceso al señalar en medios de comunicación su posición para tratar de influir en la opinión de los demás y en la opinión pública sobre un asunto de naturaleza jurisdiccional.

“Lorenzo y Ciro han tenido una agenda pública muy protagónica que no va de acuerdo al papel de árbitro que deben tener, deben tener prudencia, no pueden prejuzgar sobre lo que van a resolver. Por eso he exhibido las declaraciones que hicieron en muchos noticieros prejuzgando y eso genera un ambiente, algo que la Corte señala un efecto corruptor, es la impresión que genera la autoridad que va a resolver un asunto pronunciándose anticipadamente sobre éste y eso lo hicieron y está probado”.

Ahora tocará a la OIC definir la responsabilidad de ambos consejeros y “en el actual proceso electoral vamos a estar acudiendo a todas las instancias para impedir que eso suceda”.

P. ¿Buscarán inhabilitar a ambos consejeros para que sigan en la conducción del proceso electoral?

R. Habría que esperar a ver qué dice la Contraloría pero yo creo que si tienen una responsabilidad bastante importante por no ser árbitros imparciales…es algo que tiene que resolverse cuanto antes.