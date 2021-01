Gerardo Fernández Noroña se disculpa de manera pública con la diputada panista Adriana Dávila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), se disculpó de manera pública con la legisladora panista Adriana Dávila Fernández por haberla insultado en una conferencia sobre la trata de personas, efectuada en el Congreso de Tlaxcala.

También mostró los comprobantes de la inscripción a cursos de sensibilización que imparte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De esta manera, Fernández Noroña acató la sentencia dictada en su contra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mediante un video, el diputado petista declaró que su disculpa pública “va acompañada del reconocimiento de la responsabilidad y el alcance de mis palabras y del error político de mis expresiones.

“Ofrezco esta disculpa, no sólo en cuanto a la sentencia (del TEPJF) sino en mi absoluta convicción de que hay que erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres hasta lograr una sociedad de iguales”.

El 4 de octubre de 2019, el polémico diputado participó en un debate en el Congreso de Tlaxcala, de donde es originaria la legisladora Dávila Fernández.

En esa fecha expresó: "Me comentan que hay una diputada, que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales) y es más bocona que la chingada; no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Ante esas declaraciones, la diputada panista presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que dictaminó como violencia política de género lo expresado por Fernández Noroña y le exigió que ofreciera una disculpa pública, a lo que se negó y apeló ante el TEPJF, que le dio la razón a la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y ratificó la decisión del INE.