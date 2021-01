El INE niega retirar spot de Morena sobre vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con voto unánime, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud del PAN para bajar los spots de radio de Morena, en los que asegura que renunciará a la mitad de sus prerrogativas para financiar la compra de vacunas contra el Covid-19.

Según la queja, Morena habría incurrido en uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y utilización de programas sociales, pero los consejeros estimaron que de manera preliminar no se advierte que con la difusión del promocional se incurra en esas conductas que hiciera necesario su retiro del aire.

Así, será en su caso la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que resuelva de fondo el asunto, explicó el consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama.

Este spot puede ser indicio de una estrategia comunicativa no espontánea en la que se busca identificar al partido con acciones de gobierno “y me parece que la vacunación se está realizando con recursos públicos, de la salud pública”, sin que deban buscarse beneficios partidistas.

“La salud de los mexicanos no es una mercancía y no debe usufructuarse o buscarse beneficio político electoral, esa es mi consideración, pero el análisis de fondo corresponde a la Sala Especializada y debemos ser consecuentes, por eso no podemos dictar medida de tutela preventiva”.

Murayama recordó que el 29 de diciembre el mismo mensaje, pero difundido en redes, fue analizado al resolver una solicitud de medidas cautelares y se procedió igual, pues si bien no es propio de la etapas de precampaña actual, ni hace referencia al proceso interno, de forma preliminar tampoco se considera que sea propio de campaña o llame al voto, y por tanto sea irregular.

“El material contiene un conjunto de referencias a la pandemia, al proceso de vacunación y se busca crear identidad entre acciones del gobierno y el partido. En su momento consideramos que cuando se difunden en redes sociales no cabe conceder medidas cautelares porque no hay llamado al voto ni se hace referencia crítica para afectar a otro actores políticos como sí ocurrió con el spot TUMOR que consideró que no era de periodo ordinario sino de precampaña.

“En este caso no hay llamado al voto pero tampoco se enmarca en lo que la ley establece son precampañas, que es la contienda intrapartidsta” por lo que será la Sala Especializada la que resuelva de fondo, establecieron los consejeros.