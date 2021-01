El PAN invita a morenistas rechazados en candidaturas a sumarse a Va por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional anunció su nueva política de alianzas para el 2021 a través del reciclaje de morenistas inconformes desfavorecidos en las encuestas para ser candidatos o candidatas a alguna de las 15 gubernaturas que estarán en disputa el próximo 6 de junio.

Para abrir boca, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, le abrió la puerta a su paisano, el senador morenista Cristóbal Arias, para que pudiera ser el eventual candidato a la gubernatura de ese estado de la alianza PRI-PAN-PRD.

"El senador Cristóbal Arias es el mejor posicionado en las encuestas, mejor que Raúl Morón, por quien se decidió Morena, ahora tendremos que analizar las opciones en la coalición Va por México, estamos abiertos a construir y a sumar", dijo en conferencia de prensa vía zoom.

En el caso de Tlaxcala, las morenistas Ana Lilia Rivera Rivera y Dulce Silva manifestaron su inconformidad ante la designación de Lorena Cuéllar Cisneros como virtual candidata a la gubernatura y no descartaron buscar otros partidos.

En Guerrero también causó división en Morena la designación del senador Félix Salgado a la gubernatura en lugar del hermano de la Secretaria de la Función Pública Federal, Pablo Amilcar Sandoval.

"Vergüenza debería darles en Morena tener un candidato como Félix Salgado (...) estamos abiertos al diálogo", insistió Cortés.

En Colima, la diputada Claudia Yáñez Centeno, quien aspiraba a contender por la gubernatura, presentó su renuncia a su militancia en Morena al verse desfavorecida en la encuesta y acusó que desde la dirigencia nacional se montó una farsa al elegir a la exsuperdelegada Indira Vizcaíno.

"Es inadmisible que, por intereses oscuros y previos acuerdos cupulares, impusieran a superdelegados como candidatos, algunos acusados de corrupción, pese a ser inelegibles, en una inequitativa competencia, montando esa farsa en la que se están pisoteando nuestros derechos", denunció la legisladora.

En su conferencia Marko Cortés avaló las protestas de los morenistas inconformes en sus respectivos procesos estatales.

"Ciertamente, Morena está promoviendo candidatos que son impresentables, presentan a los peores candidatos, a los perfiles con mayor desprestigio", criticó.

Incluso, señaló que en Morena, no están escuchando a sus militantes.

Marko Cortés señaló que los morenistas que quieran incorporarse a la coalición "Va por México", deberán públicamente reconocer que el país no marcha bien.

“Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio”, aseguró el panista.

Cortés especificó que la integración de los exaspirantes morenistas a la coalición Va por México será resultado del diálogo y el acuerdo entre sus integrantes.

"Morena está seleccionando sus candidatos con el dedo del presidente, lo peor del PRI está en Morena, estamos listos para derrotarlos, toda la gente de bien es bienvenida", dijo Cortés.

El lider nacional del PAN aprovechó para descalificar a la militancia morenista.

"La luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación, las encuestas no las realizan, está claro que no están escuchando a la gente, Morena no es un partido democrático, simplemente es una borregada detrás de su líder", dijo.

Aún así Marko Cortés aspira que los morenistas sigan al rebaño de Si Por México liderado por los empresarios Claudio X González, la cúpula de Coparmex y las dirigencias nacionales del PRI y PRD.