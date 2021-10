AMLO culpará a la oposición si no se aprueba la reforma eléctrica: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Ricardo Anaya, en su video de los lunes, acusó que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador es que culpará a la oposición si no se aprueba de la reforma de energía eléctrica.

“López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda (quién va a preferir energía sucia y cara en lugar de limpia y barata), que no se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas, te va a decir en la mañanera: ‘yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron’. ¡Cuando con él es con quien más ha subido! Esa es la verdadera trampa”.

“Ah, y si se llegara a aprobar (lo cual dudo mucho), López Obrador también gana porque eso significaría que logró fracturar a la oposición”, advirtió el excandidato presidencial.

Anaya hizo un llamado a los legisladores para que rechacen la reforma y no se dejen intimidar.

Anaya cuestionó la versión de López Obrador sobre las empresas Oxxo, Bimbo y Walmart, a las cuales acuso que pagan un peso por kW h, en tanto los hogares pagan cinco pesos.

Que las empresas pagan $1 y los hogares $5 es una mentira más de AMLO. ¡Claro que estaría mal si fuera verdad!



No te dejes distraer ni engañar. El punto es si queremos energía:



a) Sucia y cara: $2.31 quemando combustóleo



b) limpia y barata: solo 31 centavos con páneles solares pic.twitter.com/vvDMj67IYu — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 18, 2021

“El problema es que las dos cosas son mentira”, explicó Anaya, pues la tarifa para la mayoría de los hogares oscila entre 0.88 y 1 peso; en tanto que hay empresas que solo le pagan a la CFE por la transmisión, dado que “generan su propia electricidad, por cierto, sin contaminar. Lo cual tampoco entiendo por qué en la cabeza de López Obrador eso está mal”.

“¿Sabes quiénes son los que pagan los famosos 5 pesos? Menos del 3%. Son los hogares más ricos y eso no está mal. Es esa gente a la que ese recibo verde le llega de $13,000 para arriba por bimestre”, abunda Anaya.

El punto verdaderamente grave es que “el gobierno de López Obrador genera electricidad sucia y cara. Nosotros queremos que se produzca energía limpia, con paneles solares y aerogeneradores, y barata”.

“Si estos datos son verdad, ¿cómo podría López Obrador preferir la sucia y cara frente a la limpia y barata?”, preguntó. “La primera es que López Obrador está obsesionado con tener el control. Si su gobierno tiene el control total sobre la electricidad, pues tiene el control de todas las empresas. Así piensan los dictadores”.